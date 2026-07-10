Luz verde al gran parque infantil inclusivo de Santa Cruz: juegos adaptados, sombras y espacios accesibles

El barrio de La Gallega, en Santa Cruz, está más cerca del inicio de las obras del futuro parque infantil inclusivo Santa Catalina, que abarcará una superficie de casi 14.000 metros cuadrados, lo que lo convertirá en uno de los mayores espacios de juego accesible de Canarias. La contratación de los trabajos, que ha tenido que esperar casi cuatro años desde el anuncio de la licitación, ha sido aprobada en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento capitalino, que ha dado luz verde al expediente para dar inicio a la actuación.
El proyecto supondrá una inversión de más de cuatro millones de euros, de los que más de 1,2 millones serán financiados por el Cabildo. El acuerdo permite sacar a licitación una actuación que transformará la zona en un gran espacio accesible, inclusivo y sostenible, en un plazo de catorce meses.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “este proyecto representa una apuesta por una ciudad más inclusiva, donde los menores puedan compartir espacios de juego sin barreras”. Subraya que el futuro parque “será un referente para Tenerife y para Canarias, porque nace con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades desde la infancia, al tiempo que recupera y transforma un espacio público para el disfrute de toda la ciudadanía”.
El regidor añade que “se trata de uno de los proyectos de mayor envergadura del programa Suroeste Avanza, con el que seguimos impulsando inversiones estratégicas para transformar el distrito y mejorar la calidad de vida de sus residentes”.
Por su parte, el concejal de Infraestructuras y del distrito Suroeste, Javier Rivero, explica que “se da un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura muy esperada por los vecinos, pues este parque nace tras escuchar las demandas vecinales y convertirlas en proyectos concretos que mejoren los espacios públicos y la vida cotidiana”.
El nuevo parque inclusivo se convertirá en un punto de encuentro para las familias. El proyecto contempla la transformación de 13.930 metros cuadrados del parque Santa Catalina, entre la avenida Cercado Corazón y las calles Camino Cruz de La Gallega, Mandrágora y Gran Duque, en un espacio dotado con una amplia zona de juegos accesibles, diseñada para que menores con y sin discapacidad puedan disfrutar de las mismas instalaciones en igualdad de condiciones.
Además de las nuevas áreas de juego, se incorporan recorridos peatonales accesibles, zonas de descanso, espacios de estimulación sensorial, mobiliario urbano, alumbrado, redes de saneamiento, drenaje y riego, así como un aseo autolimpiable y mejoras en los accesos. La intervención tendrá un marcado carácter medioambiental, ya que conservará la mayor parte de la vegetación existente e incrementará las zonas ajardinadas, que ocuparán casi el 75% del espacio, favoreciendo la creación de nuevos espacios de sombra.
El presupuesto base de licitación se distribuye en dos anualidades: 1,2 millones de euros en 2026 y 2,8 millones de euros en 2027. El expediente aprobado prevé, además, la ejecución de las obras mediante un único contrato y procedimiento abierto.