Santa Cruz lanzará una ‘app’ para pedir taxi y retrasa los exámenes de nuevos conductores

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebró esta mañana una nueva sesión de la Mesa del Taxi, en la que se abordaron diferentes asuntos estratégicos para el presente y futuro del servicio en la capital, en un clima marcado por la colaboración, el entendimiento y la comunicación fluida entre la administración y los representantes del sector.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “seguimos avanzando de la mano del sector del taxi para modernizar un servicio público esencial, escuchando sus demandas y buscando soluciones que mejoren tanto las condiciones de trabajo de los profesionales como la atención que reciben los usuarios. La Mesa del Taxi se ha consolidado como un espacio de diálogo permanente en el que abordamos cuestiones estratégicas, desde la digitalización del servicio hasta la accesibilidad, la seguridad, las nuevas ayudas o la adaptación a los cambios normativos”.
“Nuestro compromiso es seguir impulsando un taxi más competitivo, sostenible y preparado para responder a las necesidades actuales y futuras de Santa Cruz”, aseguró el regidor al término de la reunión.
Por su parte, Gladis de León, concejala delegada del Taxi, explicó que “la reunión ha permitido hacer un seguimiento detallado de los proyectos que tenemos en marcha y planificar los próximos pasos junto al sector. Estamos trabajando para que la nueva aplicación de solicitud del servicio pueda comenzar sus pruebas en noviembre, avanzamos en la tramitación de las ayudas para vehículos adaptados y sistemas de seguridad, mejoramos la red de paradas y seguimos facilitando la incorporación de nuevos profesionales al servicio”.
“Además -apuntó la concejala- mantenemos abiertas nuevas líneas de trabajo para incrementar las licencias PMR, estudiar mejoras en las subvenciones y analizar conjuntamente con otras administraciones aspectos tan importantes como las futuras tarifas o la movilidad sostenible del sector”.
Uno de los aspectos abordados en el encuentro se centró en el estado de las subvenciones sobre seguridad y para la adaptación de los vehículos a personas con movilidad reducida (PMR). En el caso de la última, que es la que se encuentra en un estado más avanzado, se han contabilizado diez peticiones de licencias y se espera que en los próximos meses se abone la cuantía de 3.000 euros contemplada.
Respecto a las ayudas para las cámaras de seguridad, el número de solicitudes suma 127, pero es necesario la subsanación de algunos casos, por lo que el abono se llevará a cabo a lo largo del año.
La presentación de la app para la petición del servicio del taxi fue otro de los asuntos tratados, incidiendo en las fases de implantación del proyecto de cara a conocer la valoración de los profesionales del sector, con el objetivo puesto en la realización de las primeras pruebas reales durante el próximo mes de noviembre.
Por otro lado, en el encuentro se hizo un repaso de las nuevas paradas de taxi que se han habilitado, tanto en la avenida Venezuela como en Sargentos Provisionales, además de la modificación de la del hotel Taburiente y el cambio en la maniobra para los usuarios del Hospital Universitario La Candelaria. El grupo de trabajo dejó patente, además, su apuesta por posibilitar un ajuste de horarios en las paradas para que pueda ser compartido con el aparcamiento habitual de los ciudadanos.
La Mesa del Taxi abordó también las pruebas de aptitud para obtener el permiso municipal de conducción del taxi, para las que ya existen 45 solicitudes, manteniéndose abierto el plazo hasta el próximo día 20.
En la reunión se puso de manifiesto que, a la vista de las peticiones recibidas, será necesario abrir un plazo de subsanación, por lo que la realización de los exámenes se retrasará a la primera quincena de septiembre, en lugar del próximo día 30 como estaba previsto, ampliando así el plazo para que los interesados puedan preparar la convocatoria.
Mejora de la competitividad
El convenio para el desarrollo del Plan Estratégico de Mejora de la Competitividad del Sector del Taxi 2023-2026 fue otro de los temas debatidos. En este caso se dio a conocer la reunión mantenida con el Cabildo de Tenerife para dejar patente que el rescate decae y se abrió la posibilidad a una colaboración futura para intentar impulsar más licencias PMR, de cara a cumplir con la ratio del 5% de licencias PMR exigido.
En este sentido, algunos de los representantes del sector del taxi insistieron en la necesidad de incrementar la ayuda para tener un taxi PMR, aspecto que desde el Ayuntamiento se analizará para plantear mejoras. Asimismo, se dio a conocer la posibilidad de plantear algún tipo de convenio con el Ayuntamiento de La Laguna para que los taxis PMR puedan operar en ambos municipios.
Finalmente, la Mesa del Taxi analizó el borrador de decreto del Gobierno de Canarias que desarrolla las tarifas del sector del taxi y que, como novedad, implementa una tarifa autonómica, en la que da la potestad al sector y a los ayuntamientos adherirse a esa tarifa autonómica a través del pleno municipal. A esto se suma también una tarifa plana a los principales aeropuertos. En este sentido, se planteó la necesidad de mantener una reunión con la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias para aclarar las dudas del sector en este tema.
Por otro lado, durante el encuentro el Ayuntamiento dio cuenta de la nueva ayuda con fondos FEDER para cambiar a vehículos ecológicos, los últimos cambios de Reglamento General de Circulación, que, entre otras medidas, implanta la obligatoriedad del cinturón de seguridad por parte del conductor taxista a partir del 1 de octubre.