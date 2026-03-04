santa cruz

Los taxistas de Santa Cruz podrán vestir con bermudas y sandalias con alerta por altas temperaturas

El Ayuntamiento modifica la instrucción municipal que regula la actual vestimenta de los conductores para adaptarla a una “reiterada” petición del sector, aclarando cuándo pueden utilizar pantalón corto
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dice que las protestas del taxi no ayudan a la negociación
Los taxistas de la capital podrán trabajar en bermudas, de color negro o azul marino liso, y con zapatos tipo mocasín, náuticos o sandalias sujetas al talón, sin calcetines, cuando “las altas temperaturas así lo aconsejen” y siempre que sean derivadas de las declaraciones por activación del Plan de Emergencia Municipal desde el Cecopal; de alerta del Gobierno de Canarias en el municipio; o de fenómeno meteorológico adverso con nivel amarillo o superior de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los taxistas podían usar pantalón corto solo en junio, julio, agosto y septiembre, pero como estaban sujetos a sanciones si incumplían con la vestimenta en otras épocas del año, entre ellas la suspensión de la licencia, la Junta de Gobierno ha acordado modificar la instrucción que regula las prendas de los conductores.

La instrucción por la que se igualó la vestimenta taxista se aprobó el 5 de diciembre de 2016, obligando a vestir con pantalón largo, negro o azul marino, camisa de botones o polo con cuello camisero azul celeste liso; calcetines de color negro o azul marino y zapatos cerrados de igual tono. Las mujeres pueden llevar falda en esos colores, pero en ambos casos, se prohíbe ropa vaquera o deportiva como chándal, tenis, camisetas sin manga, gorras o pañuelos en la cabeza.

En 2017 se modificó la instrucción para permitir bermudas y sandalias en verano y, en 2022, se amplió a todo el año bajo episodios de altas temperaturas. No obstante, la “reiterada demanda” del sector sobre la determinación precisa de dicho concepto ha llevado ahora a otra modificación para delimitar su alcance.

