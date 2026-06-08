De La Salle al puerto: el recorrido del papamóvil de León XIV por Santa Cruz

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, publica un bando municipal ante la histórica visita del papa a Tenerife. El pontífice, a bordo del papamóvil, recorrerá la capital el próximo 12 de junio a partir de las 11:30 horas. Las restricciones de tráfico exigen una planificación anticipada a todos los ciudadanos residentes.
El líder de la Iglesia católica, el papa León XIV, llega desde la vecina ciudad de La Laguna para iniciar un itinerario multitudinario. El Ayuntamiento diseña un plan especial de movilidad para garantizar la seguridad durante este acontecimiento de enorme trascendencia institucional, social y religiosa. La capital tinerfeña se convierte durante esta jornada excepcional en el epicentro de la atención internacional.
El recorrido del papamóvil por las calles de la capital
El vehículo papal transita por las principales arterias del centro histórico y de la zona marítima. El consistorio establece el itinerario oficial para que los fieles sigan el trayecto de la comitiva de forma segura:
- Avenida de La Salle: punto de inicio del trayecto tras la entrada de la delegación desde La Laguna.
- Plaza Weyler y calle Méndez Núñez: ejes neurálgicos del centro urbano escogidos para el paso del pontífice.
- Calle El Pilar y calle Villalba Hervás: vías tradicionales que garantizan la visibilidad del público asistente.
- Calle La Marina y entorno del Cabildo de Tenerife: conexión directa de la comitiva con el frente marítimo isleño.
- Avenida Marítima y Auditorio de Tenerife: tramo costero final previo a la llegada del séquito al recinto portuario.
La comitiva termina el trayecto en la explanada portuaria de la dársena de Los Llanos. El Santo Padre ofrece un saludo a la ciudadanía a las 12:15 horas; seguidamente oficia una homilía multitudinaria en el propio recinto portuario. Los accesos peatonales cuentan con señalización específica para ordenar el flujo de los miles de asistentes previstos.
Recomendaciones del bando municipal y servicios cerrados
La corporación suspende la actividad presencial administrativa para reducir los desplazamientos internos por el núcleo urbano. Las oficinas de atención ciudadana y de asistencia en materia de registro cierran al público durante toda la jornada del 12 de junio. El alcalde solicita la colaboración activa de la población frente a las dificultades de movilidad de ese día.
Las directrices del bando municipal aconsejan evitar el uso del vehículo privado y priorizar el transporte público colectivo. Los peatones deben respetar las señalizaciones provisionales y seguir estrictamente las indicaciones de las fuerzas de seguridad. El documento recuerda la obligación ciudadana de proteger las zonas ajardinadas, los elementos vegetales y el mobiliario urbano de la ciudad.
El Ayuntamiento habilita varios canales oficiales para resolver dudas de los ciudadanos sobre el recorrido del papamóvil en tiempo real:
- Página web informativa
- Teléfono de atención municipal: Marcación rápida a través del número 010.
- Asistente virtual Anaga: Servicio automatizado por chat mediante el número de WhatsApp 695886891.
- Dirección de correo electrónico: santacruzconelpapa@santacruzdetenerife.es
José Manuel Bermúdez califica la jornada como un hito que formará parte de la historia reciente de la capital. La corporación local insiste en actuar con civismo, responsabilidad y respeto para asegurar el éxito organizativo del evento religioso.