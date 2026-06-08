Las cotufas brasileñas llegan al sur de Tenerife: crujientes, con chocolate o barbacoa

El centro comercial Duque Shops, en Adeje, suma una nueva propuesta gastronómica con la llegada de Pipoca, un puesto brasileño especializado en cotufas con toppings que combina sabores dulces y salados.
El nombre del establecimiento no es casual. Pipoca significa “palomitas de maíz” en Brasil, donde este snack es sumamente popular y se consume tanto en versiones dulces como saladas. Es habitual encontrarlo como acompañante de maratones de películas, fiestas o paseos por la calle, una tradición brasileña que ahora aterriza en el centro comercial con una propuesta pensada para quienes buscan un snack diferente.
En este nuevo puesto, los clientes pueden pedir una caja de cotufas con diferentes coberturas. Entre las opciones dulces destacan la crema de pistacho, Kinder, chocolate o caramelo, mientras que quienes prefieran una versión salada pueden optar por combinaciones con bacon y barbacoa.
La oferta de Pipoca se completa con otro producto muy vinculado a Brasil: el açaí, una fruta amazónica que en los últimos años se ha popularizado en forma de bowls y preparaciones frías, especialmente entre quienes buscan opciones refrescantes.
Con esta apertura, Duque Shops amplía su oferta gastronómica con un puesto que apuesta por un producto sencillo, reconocible y muy versátil, pero con un giro brasileño que permite disfrutar de las cotufas de una forma distinta a la habitual.