El paro sube en 1.215 personas en octubre en Canarias hasta los 141.518 desempleados

El paro registrado aumentó en octubre respecto al mes anterior en 1.215 personas (un 0,87 %) en Canarias, donde el número de desempleados se situó en 141.518 personas, según ha informado este miércoles el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En términos interanuales, el paro registrado ha descendido en 6.161 personas, esto es, un 4,17 %, en las islas.
Santa Cruz de Tenerife concentra la mayor subida del paro
Por provincias, Las Palmas culminó octubre con 72.936 parados registrados, 383 más, un 0,53 % más que los contabilizados en septiembre y 3.432 menos, un -4,49 %, que los relativos al mismo mes de 2025.
Santa Cruz de Tenerife anotó 68.582 desempleados en octubre, 832 más, un 1,23 %, que el mes anterior, pero 2.729 menos, un -3,83 %, respecto al décimos mes del año anterior.
Del total de desempleados registrados en Canarias al cierre de octubre 2.147 pertenecían a la agricultura, 5.127 a la industria, 11.343 a la construcción, 111.358 a los servicios y 11.543 eran personas sin empleo anterior.
El primer sector aumentó en 54 sus desempleados, mientras que los servicios incorporaron a 510 y entre las personas que nunca han trabajado, la mayoría de ellas mayores de 44 años, se sumaron 651 en el último mes.
En el décimo mes del año se firmaron en Canarias 67.040 contratos, 2.604 menos, un 3,74 % menos, que en septiembre y 3.405 menos, un 4,83 menos, que en el mismo mes de 2025.
De ellos, 28.948 fueron indefinidos, modalidad que descendió en 2.393, un -7,64 %, en términos mensuales, y en 1.243, un -4,12 %, en términos interanuales.
Los contratos temporales suscritos fueron 38.092, 211 menos, un -0,55 %, que los de septiembre, y 2.162 menos, un -5,37 %, que los de octubre del pasado año.
Más de 90.000 beneficiarios de prestaciones por desempleo
Al cierre del noveno mes de este año se habían solicitado en las islas 29.231 prestaciones por desempleo, de las que 27.468 se dieron de alta en un plazo medio de 0,60 días.
Con ello, el número de beneficiarios llegó a las 90.776 personas, lo que representó un gasto de 106,3 millones, a razón de 1.022 euros por prestación.
Canarias acabó octubre con 208.980 demandantes de empleo, de los que 36.418 eran ocupados y 150.971 no ocupados, colectivo en el que se contabilizaban 141.518 desempleados y 9.453 trabajadores eventuales agrarios subsidiados, esto es, jornaleros del campo que reciben el subsidio agrario o renta agraria, pero que al estar percibiendo esta ayuda y bajo condiciones especiales de protección social, se desglosan del paro convencional.
El conjunto de demandantes de empleo no ocupados aumentó en octubre en el archipiélago en 869 personas, un 0,58 % en términos mensuales, si bien descendió en -5.812 personas, un -3,71 %, en términos interanuales.