Canarias fue en septiembre la comunidad donde más bajó el paro: 4.156 desempleados menos

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de septiembre ha subido en todas las comunidades, menos en dos, entre ellas, Canarias, región que lidero la caída, al contabilizar 4.156 desempleados menos que en agosto, esto es, un -2,88 %.
Esta bajada mensual del desempleo la encabezó la provincia de Las Palmas, con -2.224 parados, y fue de – 1932 personas en la de Santa Cruz de Tenerife.
En términos anuales, el paro bajó en Canarias en -5.070 personas, un – 3,49 %, lo que situó el total de desempleados en las 140.303, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
De esos 140.303 parados, 2.093 pertenecen a la agricultura, 5.127 a la industria, 11.343 a la construcción, 110.848 a los servicios y 10.892 son personas que nunca han trabajado, sectores en los que el desempleo bajó en septiembre respecto a agosto en 176, 112, 200, 4.078 y 410 personas, respectivamente.
Canarias cerró el noveno mes de 2026 con 207.317 demandantes de empleo, de los que 35.421 eran ocupados y 150.102 no ocupados, colectivo al que pertenecen los 140.303 parados registrados.
En términos mensuales, los demandantes de empleo no ocupados disminuyeron en 4.851 personas, un -3,13 %, una bajada que en tasa anual se situó en -4.653 personas, un -3,01 %.
En septiembre se firmaron en Canarias 69.644 contratos, 9.764 más, un 16,31 % más que en agosto y 2.203 más, un 3,27 % más que en el mismo mes de 2025.
De ellos, 31.341 fueron indefinidos y 38.303 temporales, modalidades que aumentaron un 25,23 % respecto a agosto y un 4,19 % respecto al mismo mes del año anterior, en el caso de la primera, y un 9,90 y un 2,53 %, respectivamente, en el caso de la segunda.
En agosto se pidieron en Canarias 29.646 prestaciones por desempleo, de las que 27.460 recibieron el alta en un plazo medio de 0,51 días, lo que elevó el total de beneficiarios a 103.330 personas, cuyas ayudas supusieron un gasto de 119,3 millones de euros.