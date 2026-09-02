El paro sube en Canarias en agosto y alcanza los 144.459 desempleados

Canarias terminó agosto con 144.459 personas desempleadas, 291 más que en julio, lo que supone un aumento mensual del 0,20%. En términos interanuales, sin embargo, el mercado laboral registra una evolución positiva: hay 5.756 personas menos en paro que hace un año, un 3,83% menos.
El aumento de agosto se produce en un mes marcado por la estacionalidad del mercado laboral. La comparación con agosto de 2025 permite medir mejor la evolución interanual del desempleo en las Islas.
Uno de los datos más favorables está en el paro de larga duración, que se situó en 63.326 personas. Son 4.899 menos que hace un año, un descenso del 7,18%. Respecto a julio, este colectivo apenas varió, con 23 personas menos (-0,04%).
El paro baja en agricultura y hostelería
La evolución del desempleo fue desigual entre los principales sectores económicos durante agosto.
El paro registrado descendió en agricultura, con 2.269 personas desempleadas, un 0,66% menos que en julio. También bajó en hostelería, hasta 21.757 personas, un 0,50% menos.
En el resto de sectores aumentó.
Industria cerró agosto con 5.239 personas desempleadas, un 0,91% más. En construcción hubo 11.543 parados, un 0,59% más, mientras que comercio registró 22.562, un 0,39% más.
El grupo más numeroso corresponde al resto de servicios, con 70.607 personas desempleadas, un 0,42% más que en julio.
El desempleo baja entre jóvenes y mayores
La comparación con agosto de 2025 muestra descensos del paro en todos los grupos de edad.
Entre los menores de 25 años había 6.990 personas desempleadas, 407 menos que un año antes (-5,50%).
En el grupo de 25 a 44 años se contabilizaron 48.372 personas en paro, 690 menos que en agosto de 2025 (-1,41%).
La mayor reducción absoluta se produjo entre las personas de 45 años o más, con 89.097 desempleados, 4.659 menos que un año antes (-4,97%).
La contratación aumenta un 4,06% en un año
La contratación registrada también creció en términos interanuales. En agosto se formalizaron 59.880 contratos en Canarias, 2.339 más que en el mismo mes de 2025, un 4,06% más.
El aumento se produjo tanto entre mujeres como entre hombres. Las mujeres registraron 29.061 contratos, un 4,60% más que un año antes, mientras que los hombres sumaron 30.819, un 3,56% más.
Por edades, la contratación aumentó un 6,66% entre los menores de 25 años, un 2,93% entre las personas de 25 a 44 años y un 3,50% entre los mayores de 45 años.
Del conjunto de contratos registrados, 25.026 fueron indefinidos, el 41,79%. Esta modalidad aumentó un 5,21% respecto a agosto de 2025.
Estas cifras corresponden a contratos registrados y no equivalen directamente al número de empleos netos creados, ya que una misma persona puede formalizar más de un contrato.
El Gobierno destaca la caída del paro de larga duración
La viceconsejera de Empleo, Isabel León, valoró los datos y señaló que el desempleo puede seguir reduciéndose mediante la formación, la cualificación y las políticas de empleo dirigidas a colectivos vulnerables.
La Consejería también destaca que el paro de larga duración alcanza su nivel más bajo desde enero de 2009.
En paralelo, el Servicio Canario de Empleo abre este miércoles la convocatoria de 2026 de los Proyectos de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral (PILL), con una dotación de 8,5 millones de euros para atender a más de 700 participantes. El plazo de solicitud será de diez días hábiles.
La evolución de agosto deja, por tanto, dos datos diferentes: el paro aumenta ligeramente respecto a julio, pero continúa por debajo del nivel de hace un año, mientras que el desempleo de larga duración mantiene una evolución descendente.