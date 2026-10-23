Pedro Sánchez dispara La Revuelta hasta los 4,4 millones de espectadores y un histórico 33,9% de audiencia

La entrevista de David Broncano al presidente del Gobierno convirtió este jueves a La Revuelta en el programa más visto del año y pulverizó todos sus récords de audiencia. Nada menos que 4.387.000 espectadores y un espectacular 33,9% de cuota de pantalla siguieron una conversación en la que Pedro Sánchez mostró su faceta más desenfadada, alejado del habitual protocolo institucional, y respondió con naturalidad a las cuestiones que se le plantearon.
El interés fue creciendo durante toda la emisión hasta alcanzar, a las 22.59 horas, un extraordinario pico de 4.761.000 espectadores y un 40,4% de audiencia. La presencia del presidente en el espacio de La 1 superó ampliamente el anterior récord del programa, establecido por Rosalía, que había congregado a 2,7 millones de espectadores. Una noche histórica para Broncano y RTVE, que dejó muy atrás a sus principales competidores televisivos.