Denuncian a McDonald’s por presuntamente usar la IA para encarecer tu menú

McDonald’s se enfrenta a una demanda judicial en Estados Unidos por el presunto uso de inteligencia artificial (IA) para encarecer los precios de sus menús. La acción legal, presentada ante un tribunal federal de Illinois, acusa a la multinacional de utilizar información comercial de sus restaurantes para influir en los precios que pagan los consumidores.
Según informa Los Angeles Times, a partir de una información de Associated Press, la demanda sostiene que la cadena de comida rápida habría desarrollado un sistema capaz de analizar datos confidenciales de miles de establecimientos y elaborar recomendaciones de precios para sus franquiciados.
Los demandantes consideran que este mecanismo podría vulnerar las leyes estadounidenses de defensa de la competencia al facilitar una coordinación entre restaurantes que, en principio, deberían establecer sus precios de forma independiente.
Cómo utiliza McDonald’s la inteligencia artificial para recomendar precios
La compañía reconoce que dispone de una herramienta de análisis de precios basada en inteligencia artificial, que pone a disposición de sus franquicias estadounidenses.
El programa procesa diferentes variables para recomendar cuánto debería costar cada producto. Entre ellas figuran las ventas de cada establecimiento, su ubicación y los precios que ofrecen los competidores.
Sin embargo, la denuncia cuestiona que el sistema utilice información comercial no pública procedente de restaurantes que compiten entre sí.
Según los argumentos recogidos en la demanda, McDonald’s habría aprovechado los datos de millones de transacciones diarias para desarrollar una plataforma de recomendaciones de precios utilizada en miles de establecimientos.
Los demandantes sostienen que este intercambio de información podría limitar la competencia y contribuir al encarecimiento de hamburguesas, patatas fritas y otros productos de sus menús.
Se trata, por ahora, de acusaciones que deberán examinarse en los tribunales. No existe una resolución judicial que haya determinado que McDonald’s utilizó ilegalmente la inteligencia artificial para fijar precios.
La denuncia de un cliente habitual de McDonald’s
La demanda fue presentada en nombre de Michael Thomas, un consumidor residente en DeKalb, Illinois, que frecuenta los restaurantes de la cadena.
Según recoge Los Angeles Times, Thomas suele pedir una hamburguesa Quarter Pounder con queso, patatas fritas y un refresco.
El consumidor asegura haber detectado diferencias en los precios de este pedido entre establecimientos situados cerca de su domicilio.
La acción judicial sostiene que la compañía puede ejercer una influencia considerable sobre sus franquiciados y presionarlos para aplicar las recomendaciones generadas por el sistema de inteligencia artificial.
Los abogados del demandante consideran que esta práctica podría perjudicar a los consumidores al reducir la competencia entre establecimientos.
Por su parte, McDonald’s insiste en que las herramientas de análisis únicamente proporcionan información para ayudar a los propietarios de los restaurantes a tomar decisiones.