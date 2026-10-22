¿No te ha sonado el ES-Alert en Tenerife? Estos son los posibles motivos

El primer aviso ES-Alert del simulacro volcánico VOLCANEX Tenerife 2026 ha llegado este jueves, 22 de octubre, a numerosos teléfonos móviles de la Isla. Sin embargo, también se han comunicado casos de dispositivos que no han recibido la notificación de Protección Civil, prevista para todo Tenerife durante la mañana.
El mensaje, recibido a las 09.17 horas en algunos teléfonos de los que ha tenido constancia DIARIO DE AVISOS, comunicaba la activación simulada del semáforo volcánico naranja por una supuesta evolución de la actividad volcánica en la dorsal noroeste de Tenerife.
La alerta formaba parte de un ejercicio preventivo y no respondía a ninguna emergencia real.
No recibir el ES-Alert no significa necesariamente que se haya producido un fallo generalizado.
Por qué algunos móviles no han recibido el ES-Alert en Tenerife
El Gobierno de Canarias ya había advertido de que la recepción de estas comunicaciones depende de varios factores técnicos.
Según explica el 112 Canarias, los ciudadanos pueden recibir el aviso en el momento de su emisión o posteriormente, cuando entren en una zona con cobertura de su operador, siempre que el mensaje continúe activo.
Entre las posibles razones por las que un móvil no ha recibido la alerta se encuentran:
- Teléfono apagado: los dispositivos desconectados no pueden recibir el aviso.
- Modo avión activado: el terminal no recibe la alerta mientras permanece desconectado de la red móvil.
- Falta de cobertura: si el dispositivo se encuentra fuera del alcance de la red durante la vigencia del mensaje, puede no recibirlo.
- Sistema operativo antiguo: algunas versiones requieren comprobar la compatibilidad y configuración.
- Alertas desactivadas: determinados teléfonos permiten modificar algunas opciones de recepción de avisos de emergencia.
Estas circunstancias pueden explicar casos individuales, pero todavía no permiten determinar qué ha ocurrido con cada teléfono que no recibió la notificación.
Qué móviles son compatibles con el sistema ES-Alert
El sistema utiliza tecnología de difusión mediante las antenas de telefonía móvil, lo que permite enviar avisos a los dispositivos compatibles situados en una zona determinada.
No es necesario descargar aplicaciones ni registrarse.
De acuerdo con la información oficial, los teléfonos Android con versión 11 o superior y los iPhone con iOS 15.6 o posterior tienen activada por defecto la recepción de estas alertas.
En otros dispositivos, especialmente los que utilizan versiones anteriores de sus sistemas operativos, puede ser necesario comprobar la configuración.
La compatibilidad del terminal y la conexión a una red móvil son aspectos importantes para recibir correctamente los mensajes de Protección Civil.
Qué hacer si no ha llegado la alerta a tu teléfono
Las personas que no hayan recibido el ES-Alert pueden comprobar que su móvil tiene cobertura, que no permanece en modo avión y que dispone de una versión actualizada del sistema operativo.
También es recomendable revisar las opciones de alertas de emergencia disponibles en los ajustes del dispositivo.
Sin embargo, estas comprobaciones no garantizan que se reciba posteriormente un aviso cuya emisión ya haya finalizado.
El 112 Canarias recuerda que el sistema ES-Alert es una herramienta complementaria a otros canales de información, como los comunicados oficiales, los medios de comunicación y la megafonía.
El simulacro volcánico de Tenerife contempla tres avisos
La prueba de este jueves incluye tres mensajes programados entre las 09.00 y las 14.00 horas.
El primero tenía como área objetivo toda Tenerife y comunicaba el cambio ficticio al semáforo volcánico naranja.
El segundo está previsto entre las 11.00 y las 11.15 horas, principalmente para Guía de Isora y Santiago del Teide. Informará sobre la evacuación simulada de Chirche y Aripe.
El último aviso comunicará la finalización del ejercicio alrededor de las 14.00 horas.
La prueba forma parte de VOLCANEX Tenerife 2026, que moviliza a más de 1.500 personas y unos 70 organismos y servicios.
El objetivo es comprobar la coordinación ante una hipotética emergencia volcánica y evaluar los sistemas de información destinados a proteger a la población.
El Gobierno de Canarias recuerda que no existe ninguna emergencia volcánica real relacionada con el simulacro y que no es necesario llamar al 112 por estos avisos.