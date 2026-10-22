El menú del día se encarece en Canarias, pero sigue siendo el más barato de España: 13,50 euros

Canarias es, junto con Murcia, la comunidad autónoma con el menú del día más barato de España, con un precio medio de 13,50 euros, según la nueva encuesta elaborada por Hostelería de España en colaboración con Edenred. El Archipiélago mantiene su posición entre los territorios más económicos para comer fuera de casa, aunque el coste ha aumentado respecto al año pasado.
En concreto, el menú del día en Canarias se ha encarecido 50 céntimos, ya que en 2025 tenía un precio medio de 13 euros. Esto supone un incremento aproximado del 3,8%, ligeramente superior a la subida del 3,5% registrada en el conjunto del país.
La media nacional alcanza actualmente los 14,70 euros, por lo que comer de menú en las Islas cuesta 1,20 euros menos que en el conjunto de España. La diferencia llega a 2,80 euros respecto al País Vasco, donde se registra el precio más elevado, con 16,30 euros.
Canarias y Murcia, las comunidades con el menú del día más barato
El estudio refleja diferencias entre comunidades autónomas. Canarias y Murcia comparten el precio más bajo, con 13,50 euros, seguidas de Extremadura, Asturias y Andalucía, donde el menú del día cuesta una media de 14 euros.
En el extremo opuesto se encuentran el País Vasco, con 16,30 euros, Baleares, con 16 euros, y Cataluña, con 15,70 euros.
La distancia entre los territorios más caros y los más baratos alcanza los 2,80 euros por menú. Para una persona que coma fuera de casa durante 20 jornadas laborales, el gasto mensual sería de 270 euros en Canarias, frente a los 294 euros que supondría pagar el precio medio nacional.
Esta estimación, calculada a partir de los precios de la encuesta, representa una diferencia de 24 euros mensuales. No obstante, el coste real dependerá de los establecimientos elegidos y de los días que se coma fuera.
Además, el informe señala que Baleares y la Comunidad Valenciana son las únicas comunidades mencionadas donde el precio medio del menú del día se ha mantenido sin cambios durante el último año.
El precio del menú del día sube por el encarecimiento de los costes
El incremento del precio se produce en un contexto de mayores gastos para los establecimientos de hostelería. Según los datos recogidos por Hostelería de España, el Índice de Precios de Consumo (IPC) alcanzó en septiembre una tasa interanual del 4,9%, mientras que los precios de la restauración aumentaron un 4,3%.
Entre los alimentos que más se han encarecido destacan los huevos, con una subida del 12,3%; las legumbres y hortalizas, con un 9,8%; la carne de vacuno, con un 7,9%, y el pescado fresco y congelado, con un 4,5%.
A estas variaciones se suma el incremento de los productos energéticos, del 21,7%, y de la electricidad, del 11,4%. Los costes laborales de la restauración también aumentaron un 1,5% durante el primer semestre.
La patronal hostelera explica que esta situación está reduciendo los márgenes de los negocios. Aunque la facturación de la restauración creció un 2,7% de media hasta julio, el volumen de actividad descendió un 1,6% una vez descontado el efecto de los precios.
Los restaurantes apuestan por el medio menú y la comida para llevar
La encuesta también analiza cómo están adaptando los establecimientos su oferta a los hábitos de consumo. El precio cerrado y conocido de antemano es el principal motivo para elegir un menú del día, según el 34,5% de los establecimientos participantes.
Le siguen la comida casera o tradicional, con un 21,8%, y la rapidez del servicio durante la jornada laboral, con un 19,3%.
La cocina tradicional continúa ocupando un lugar destacado. El 84,9% de los restaurantes encuestados incorpora platos españoles o regionales al menos un día a la semana, mientras que el 50,4% lo hace diariamente. También se extienden las alternativas para adaptar la comida a las preferencias de los clientes. El 89,1% de los establecimientos permite modificar los menús por necesidades alimentarias, ya sea habitualmente o bajo petición.
Por su parte, casi la mitad de los restaurantes, el 47,1%, ofrece medio menú, una alternativa para quienes buscan reducir la cantidad de comida o ajustar su presupuesto.
La posibilidad de pedir el menú del día para llevar también está extendida: el 68,7% de los establecimientos que respondieron a esta cuestión dispone de este servicio. Estos porcentajes corresponden al conjunto de la encuesta nacional y no exclusivamente a los negocios de Canarias.
El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, señala que el menú del día continúa adaptándose a las necesidades del mercado mediante opciones menos calóricas y alternativas para personas con necesidades alimentarias específicas, sin perder su vinculación con la cocina tradicional.