El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias aumentó un 4,4% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, según los datos atribuidos al Instituto Nacional de Estadística (INE). El transporte encabeza las subidas, con un incremento del 10%, mientras que la inflación en las Islas se sitúa cinco décimas por debajo de la media nacional.
La tasa interanual del Archipiélago aumentó seis décimas respecto a agosto y encadena siete meses consecutivos de incrementos, según los datos facilitados. Sin embargo, los precios se mantuvieron estables respecto al mes anterior, con una variación mensual del 0%. En lo que va de 2026, el encarecimiento acumulado alcanza el 2,6%.
A pesar de esta evolución, Canarias figura entre las comunidades autónomas con menor inflación de España, junto con Aragón, ambas con una tasa interanual del 4,4%. En el conjunto del país, el IPC se situó en el 4,9%, tras aumentar seis décimas respecto a agosto.
El transporte lidera la subida de precios en Canarias
El transporte es el grupo que más se ha encarecido en Canarias, con un aumento interanual del 10%. Esta tasa supera en 1,8 puntos la registrada en agosto.
Le sigue el vestido y el calzado, cuyos precios aumentaron un 5,5% respecto a septiembre de 2025. Este grupo experimentó una aceleración de nueve puntos en su tasa interanual.
Los restaurantes y servicios de alojamiento registraron un incremento del 4,5%, aunque su tasa se moderó siete décimas respecto al mes anterior.
Por su parte, los gastos relacionados con la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles aumentaron un 4,3%, lo que supone 1,2 puntos más que la tasa interanual de agosto.
Los alimentos también se encarecen
Los alimentos y las bebidas no alcohólicas registraron una subida interanual del 2,3% en Canarias, cinco décimas superior a la tasa de agosto.
Entre los grupos con incrementos más moderados figuran los muebles y artículos del hogar, con un 1,8%, y los servicios de cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios, con un 2,6%.
Los seguros y servicios financieros experimentaron un aumento del 2,9%.
Estos datos reflejan que el encarecimiento de los precios afecta a distintos gastos habituales de los hogares canarios, aunque con diferencias importantes entre categorías.
Canarias, entre las comunidades con menor inflación de España
En el conjunto de España, el IPC aumentó un 0,3% mensual en septiembre y alcanzó una tasa interanual del 4,9%.
Las comunidades autónomas con mayores incrementos de precios respecto a septiembre de 2025 fueron Castilla-La Mancha y Galicia, ambas con un 5,5%, seguidas de Cantabria, con un 5,4%.
En el extremo contrario se situaron Canarias y Aragón, con un 4,4%, y Cataluña, con un 4,5%.
Respecto a agosto, las mayores aceleraciones de la tasa interanual se registraron en Extremadura y Navarra, ambas con 1,1 puntos adicionales, seguidas de Castilla-La Mancha, con ocho décimas.
Por el contrario, País Vasco, Cataluña y Aragón presentaron los menores aumentos de la tasa interanual, de cinco décimas en cada caso.
La evolución de septiembre deja así a Canarias con una inflación inferior a la media española, aunque el transporte, la ropa y los servicios de restauración y alojamiento continúan registrando incrementos superiores al índice general del Archipiélago.