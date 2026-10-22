Redeia, por una transición energética participativa, integrada y socialmente legítima

Redeia, matriz de Red Eléctrica —responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España—, impulsa en Canarias su Estrategia de Impacto Integral para reforzar su vínculo con el territorio. A través de esta iniciativa, la compañía trabaja para generar un impacto positivo en aquellos lugares donde desarrolla su actividad, con beneficios compartidos con la sociedad. Estos proyectos están a su vez ligados a los principios de sostenibilidad de la compañía, con el objetivo de avanzar hacia una transición energética más sostenible, inclusiva y justa. En total, la compañía ha desarrollado más de 360 iniciativas en España y Latinoamérica, con una inversión acumulada de 26 millones de euros y un impacto social y ambiental estimado de 225 millones.
Canarias: valor cultural y ambiental
Concretamente, en Canarias, se han puesto en marcha actuaciones en distintos ámbitos sociales, culturales y medioambientales de especial relevancia, y gran valor para la sociedad, como la conservación del patrimonio natural, la mejora de la biodiversidad, la prevención de incendios forestales, la restauración de ecosistemas y la generación de conocimiento ambiental.
Entre estas actuaciones destaca el convenio con el Cabildo de La Palma para la prevención de incendios forestales. La colaboración más reciente ha permitido entregar dos equipos de extinción rápida, tras constatar el Servicio de Medio Ambiente la importancia de que los medios dispongan de acceso inmediato al agua durante un primer ataque al fuego. Cada equipo cuenta con un depósito de entre 450 y 500 litros, una bomba de impulsión, 200 metros de manguera y tres lanzas profesionales de caudal regulable con palanca de accionamiento, entre otros materiales, que se incorporarán a dos vehículos todoterreno. Además, el próximo mes de noviembre se convocarán cursos sobre operativa en incendios forestales. Esta colaboración con la Administración palmera se integra también en la Estrategia de Impacto Integral de Redeia, que reúne iniciativas de diversa índole.
En Tenerife, la Estrategia de Impacto Integral de Redeia se desarrolla también en colaboración con el Cabildo, mediante actuaciones de medio ambiente, sostenibilidad y prevención de incendios. Solo durante los meses de mayo y junio se llevaron a cabo 31 acciones —26 talleres demostrativos y 5 charlas independientes— a lo largo de 16 jornadas, con la participación de 17 entidades en 7 municipios de la isla: La Orotava, Tacoronte, San Cristóbal de La Laguna, Arico, Buenavista del Norte, Icod de los Vinos y Los Realejos. Asimismo, se impartieron 14 charlas introductorias integradas en las jornadas con taller. Redeia colabora, además, en la mejora de la biodiversidad natural y agrícola y en la reactivación de las medianías de la Isla Baja-Teno. En este marco, ha participado en dos ferias educativas sobre prevención de incendios y recuperación de la biodiversidad agrícola y silvestre, dirigidas al alumnado del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Rural de Teno, en los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos y El Tanque y en otras dos ferias rurales abiertas al público, estando prevista otra para el próximo año.
En Arafo, Redeia contribuye a recuperar la cubierta vegetal dañada por los últimos incendios mediante un proyecto de captación de nieblas. Su aportación incluye una estación meteorológica que permitirá garantizar la viabilidad técnica y el rigor científico de la iniciativa. La recuperación ecológica combina la reforestación con sistemas innovadores de captación de agua atmosférica, una alternativa viable en un entorno con limitaciones de acceso y de disponibilidad de riego convencional. El proyecto ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Arafo y el Área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular de Tenerife.
Estas actuaciones se desarrollan también junto a otras entidades o fundaciones. Así, durante los próximos dos años, Red Eléctrica se sumará al proyecto Observatorio de las Migraciones del Faro de Buenavista, en el norte de Tenerife. La iniciativa, impulsada por la empresa Birding Canarias, desarrolla desde 2023 campañas anuales de seguimiento del paso migratorio otoñal de aves marinas y cetáceos. Su objetivo es recopilar y facilitar datos que permitan evaluar el estado ambiental de estas especies en las aguas de las islas Canarias, tomando como punto de referencia el faro de la Punta de Buenavista.
Con el inicio del curso escolar, ya están en marcha talleres en centros educativos de Guía de Isora, desarrollados junto al Cabildo de Tenerife e Innoceana en el marco del proyecto ‘Jardineros del Mar’. La iniciativa promueve la protección de los sebadales del litoral tinerfeño mediante una estrategia que combina educación ambiental y divulgación comunitaria, con el fin de sensibilizar a la población local, los visitantes y los sectores clave sobre su importancia ecológica. Los sebadales son ecosistemas esenciales para la biodiversidad, la protección de la costa y la mitigación del cambio climático, pero continúan amenazados por la actividad humana y la falta de concienciación. Por ello, ‘Jardineros del Mar’ plantea una intervención integral dirigida a escolares, al sector pesquero, a la comunidad local y a los visitantes, con el objetivo de fomentar una cultura de respeto y compromiso con los ecosistemas marinos de la isla.
En conjunto, las actuaciones desarrolladas en las islas reflejan el compromiso de Redeia con la protección y la recuperación de los ecosistemas canarios, así como con el impulso de iniciativas que refuercen la resiliencia ambiental, la sensibilización social y la conservación de la biodiversidad.