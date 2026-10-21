Fred. Olsen incorpora la innovación en su estrategia de sostenibilidad

Fred. Olsen Express avanza en su estrategia de sostenibilidad e innovación, implantando tecnologías para reforzar su compromiso con el medio ambiente y la seguridad.
La naviera se apoya en el análisis de datos y la colaboración científica para optimizar sus rutas. Esta visión forma parte de su hoja de ruta para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.
Para el director de flota de Fred. Olsen, Juan Ignacio Liaño, “anticiparse es clave para seguir siendo de utilidad en las islas y estar preparados ante desafíos de futuro, que requerirán una respuesta rápida, coordinada y sostenible”.
Pionera en seguridad marítima
Fred. Olsen Express es la primera naviera mundial en integrar inteligencia artificial en sus buques como medida preventiva para la detección de la fauna marina, ampliando el margen de reacción durante la navegación. Su flota integra un sistema que combina cámaras térmicas, IA y radares de movimiento.
Cuenta también con Fred. Olsen Vigía, una plataforma de monitorización que registra los avistamientos realizados por los oficiales desde 2015 para identificar patrones por especie, zona y temporada, desarrollado en colaboración con la Universidad de La Laguna.
Innovar para ser más accesible
El compromiso por una movilidad marítima accesible ha llevado a la compañía a incorporar mejoras que eliminan barreras y le han valido reconocimientos como el Premio Solidarios ONCE Canarias, unido a la Certificación de Accesibilidad Universal de AENOR para garantizar un servicio inclusivo.
La naviera también avala su gestión con las certificaciones ISO 50001, desde 2026, para toda su flota y centros de tierra, un estándar que impulsa una gestión energética más eficiente y contribuye a reducir la huella de carbono. A ella se suman las certificaciones ISO 9001 e ISO 45001 en calidad y salud laboral, aplicando una estrategia vanguardista que se apoya en la digitalización para evaluar riesgos y decidir con datos en tiempo real.