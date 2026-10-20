Los trabajadores de Correos se plantan en Canarias: anuncian paros por los recortes

Los trabajadores de Correos en Canarias iniciarán este viernes, 23 de octubre, una serie de movilizaciones para denunciar la falta de personal y la sobrecarga laboral que, según CCOO, afecta al servicio postal público. La primera protesta tendrá lugar en la Unidad de Distribución de Taco y Barranco Grande, en Tenerife, donde el sindicato denuncia una media de diez ausencias diarias.
La plantilla ha convocado un paro parcial de 30 minutos, entre las 9.00 y las 9.30 horas, que se desarrollará durante la jornada laboral. La movilización comenzará en las instalaciones de Correos situadas en el número 36 de la calle Dona, frente al centro de salud, según ha informado CCOO este martes.
El sindicato asegura que esta protesta supondrá el inicio de un calendario de reivindicaciones que podría extenderse a otros centros de Canarias si la dirección de la empresa no adopta medidas para reforzar las plantillas y cumplir los acuerdos laborales.
CCOO denuncia una media de diez ausencias diarias en Correos de Taco y Barranco Grande
La situación de la Unidad de Distribución de Taco y Barranco Grande es el principal motivo de la convocatoria.
Según CCOO, el centro registra una media de diez ausencias diarias, una circunstancia que, a juicio del sindicato, agrava la carga de trabajo del personal disponible.
La organización sostiene que Correos lleva meses aplicando una política de ajustes y reducción de efectivos que dificulta la cobertura de las necesidades del servicio.
Por este motivo, reclama la contratación de personal estructural durante todo el año, así como la sustitución de trabajadores que se encuentren de baja o disfruten de permisos y licencias.
CCOO también exige que se frene la reducción continuada de puestos de trabajo y que se respeten los compromisos adquiridos con la dirección de la empresa.
“No se puede mantener la calidad de un servicio postal público esencial sobrecargando de forma sistemática a las plantillas y dejando sin cubrir los puestos estructurales”, afirma el sindicato.
La organización considera que la situación de esta unidad es “insostenible” y responsabiliza de ella a la política de gestión de la empresa, que, según denuncia, perjudica tanto a los trabajadores como a la atención a la ciudadanía.
Preocupación por la campaña de Navidad y las elecciones generales
Otro de los motivos de preocupación de CCOO es la proximidad de dos periodos de especial actividad para el servicio postal: las elecciones generales y la campaña de Navidad.
El sindicato reclama una planificación que permita reforzar las unidades de distribución ante el aumento previsto de la carga de trabajo.
En concreto, pide que se incorporen los efectivos necesarios para garantizar la cobertura de los servicios durante estas campañas, además de atender las vacantes y ausencias habituales.
CCOO también exige que se cumplan los acuerdos suscritos con el presidente de Correos, Pedro Saura, y acusa a la dirección de incumplir los compromisos adquiridos con la plantilla.
La organización sostiene que los ajustes de personal están contribuyendo al deterioro del servicio postal y advierte de las consecuencias que esta situación puede tener para los usuarios.
Las movilizaciones podrían extenderse al resto de Canarias
El paro del próximo viernes en Taco y Barranco Grande será, según CCOO, el primer paso de un calendario de protestas en el Archipiélago.
La organización sindical ha advertido de que, si Correos no modifica su política de contratación y gestión de personal, las movilizaciones se intensificarán y podrían extenderse a otras oficinas y unidades de distribución de Canarias.
Por el momento, el sindicato no ha concretado nuevas fechas ni los centros que podrían sumarse a las próximas convocatorias.
CCOO insiste en que sus principales reivindicaciones son recuperar los efectivos necesarios, garantizar la cobertura de las ausencias y exigir el cumplimiento de los acuerdos laborales.
La convocatoria se produce en un contexto de discrepancias entre la organización sindical y la dirección de Correos por la política de personal y la organización del reparto.