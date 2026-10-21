Hiperstición será el foco de la conversación de Foro GÉISER 2026

Foro GÉISER, espacio de referencia para la innovación y el liderazgo con propósito en Canarias, celebra este año su undécima edición consolidándose como un encuentro clave para las empresas, instituciones y profesionales de las islas.
Desde su nacimiento en 2015, GÉISER ha acercado a Canarias tendencias y voces internacionales que han transformado la forma de entender el liderazgo, la sostenibilidad y la tecnología, contribuyendo al desarrollo de un tejido empresarial más consciente, innovador y conectado al futuro.
El próximo 6 de noviembre, el Auditorio de Tenerife será escenario de una nueva edición bajo el lema Hiperstición. El futuro empieza cuando lo imaginamos, un tema que parte de una pregunta compartida por muchas empresas y organizaciones del archipiélago: cómo prepararse para el futuro en un momento en el que los movimientos geopolíticos, la irrupción de la inteligencia artificial y los retos de gestión del talento están cambiando la forma de trabajar, tomar decisiones y entender los negocios y la sociedad.
Hay ideas que no se limitan a describir el mundo: contribuyen a cambiarlo. Esa es la premisa de la hiperstición, el concepto que inspirará las conversaciones de esta edición y que, aplicado al diseño de futuros, permite explorar cómo las imágenes y los relatos que construimos sobre lo que vendrá pueden influir en nuestras acciones y acabar convirtiéndose en realidad.
“Con la temática de este año tenemos el objetivo de invitar a empresas, instituciones y profesionales de las islas a crear visiones de futuro capaces de orientar las decisiones del presente”, afirma Pablo Marrero, co-fundador de Foro Géiser.
Desde su nacimiento en 2015, el foro ha reunido a más de 3.500 asistentes y ha acercado a Canarias voces y experiencias vinculadas a la innovación, el liderazgo y la sostenibilidad, consolidando una comunidad de empresas y profesionales que comparten el interés por generar un impacto positivo en las islas.
El programa contará con conferencias magistrales de líderes globales como ‘La mirada hacia la economía azul’, a cargo de Gonzalo Piernavieja, director de I+D+i del Instituto Tecnológico de Canarias, o ‘El valor humano en la era de la IA’, de la mano de la investigadora en impacto social Anna Bajo, que también participará en una interesante mesa redonda en torno a la verdad, impacto y futuro de la IA junto a Daniel Truran, director general de ebbf, Francisco Moreno, director de División de Informativos de Mediaset España y la abogada y docente Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas.
La agenda se complementa con una serie de Píldoras Formativas en las que Conchita Díaz de Google, Francisco Moreno de Mediaset y Marta Reyero de Noticias Cuatro tratarán las ‘Hipersticiones que informan: IA, fake news y la realidad que construimos ‘, enseñando a los asistentes claves para distinguir la información real e identificar los relatos que la IA y los algoritmos construyen y que confundimos con la realidad.
Por su parte, Sara Carmona, directora del área de análisis de datos de Gersh, compartirá cómo utilizar los datos y la inteligencia artificial para anticipar escenarios y mejorar las decisiones empresariales, mientras que Montse Pereira, responsable de Recursos Humanos y RSC de Grupo Valora, analizará el papel del talento, la formación, la igualdad y la inclusión en el futuro de las profesiones y los servicios en Canarias.
La periodista científica y tecnológica Marta del Amo será la madrina de esta undécima edición, que contará con Cristina Marqués Villena, responsable del sector académico de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, como maestra de ceremonias.
El papel de las personas en el futuro de Canarias tendrá su propio espacio con el lanzamiento del proyecto “Observatorio de la Sostenibilidad y el Humanismo de la Sociedad Canaria”, una iniciativa de la Fundación Canaria Géiser, que tiene por objetivo reflexionar sobre la responsabilidad de las organizaciones en el desarrollo del territorio.
Con aforo limitado, los ingresos de las entradas se destinarán íntegramente a los proyectos de la Fundación Canaria Géiser, que impulsa la innovación responsable y el impacto social en las islas. La jornada concluirá con un cóctel de networking para favorecer el encuentro y el intercambio entre asistentes, ponentes y entidades participantes.
Organizado por la Fundación Canaria Géiser, el foro cuenta con el patrocinio de Biplaza, Cajasiete, Turismo de Tenerife, Kaudal, Flecher.co, Zaguán, Cronotropovial y Mayi Juárez; y con la colaboración de Spain AI, Gehocan, Universidad de La Laguna, Asinte, Excelencia Turística de Canarias, Asinca, AJE, EFCA, Femete, Economía TIC y SW Plant Studio.
Inscripciones abiertas
Las inscripciones ya están disponibles en forogeiser.org.
Sobre Foro GÉISER
El Foro GÉISER nació en 2015 de la mano de BIPLAZA, con el propósito de acercar a Canarias las ideas y tendencias que marcan el futuro empresarial y social. A lo largo de más de una década, ha reunido a expertos internacionales y locales para inspirar un liderazgo humanista, innovador y sostenible capaz de generar impacto real en el territorio.
Actualmente está organizado por la Fundación Canaria Géiser, recientemente inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias, y continúa siendo un foro sin ánimo de lucro que cada año ofrece formación de primer nivel y promueve la creación de sinergias entre líderes empresariales y sociales. Su objetivo es aportar valor, impulsar la innovación, la transformación y la integración de criterios ESG como respuesta de las organizaciones presentes y futuras a los grandes retos globales.