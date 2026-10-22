La Fundación DinoSol y el intérprete Iván Torres (“Efecto Pasillo”) presentan la iniciativa “Un pequeño gesto, un gran paso contra la fibrosis quística”

La Fundación DinoSol; el reconocido intérprete musical canario, Iván Torres del grupo “Efecto Pasillo” y el presidente de la Fundación Oliver Mayor, Benito Mayor han presentado hoy jueves 22 de octubre, “Un pequeño gesto, un gran paso contra la fibrosis quística”. Esta iniciativa, que ya en 2025 celebró su primera edición, vuelve en esta ocasión para, a través de las aportaciones recaudadas, promover la habilitación de una sala de ejercitación para el tratamiento y la atención a las personas con fibrosis quística de la Fundación Oliver Mayor.
Para ello, HiperDino pondrá a la venta a partir de hoy jueves 22 de octubre y hasta fin de existencias en sus tiendas HiperDino, 10.000 unidades de bolsas solidarias, con un precio accesible de solo 2 euros. Su recaudación irá destinada íntegramente a este proyecto de preparar una nueva sala para la ejercitación de las personas afectadas por esta patología. https://www.hiperdino.es/tiendas_bolsasolidaria
La Presidenta de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez, ha señalado que “el impulso de esta iniciativa un año más por parte de nuestra Fundación, corrobora nuestro compromiso con las personas que no está atravesando por motivos de salud un buen momento, y además va más allá facilitando la habilitación de los medios necesarios para que puedan optar a mejorar su calidad de vida. Nuestros proyectos procuran conseguir mejoras que sean tangibles y reales que se traduzcan en un avance en su día a día como pacientes afectados por esta patología.”
Por su parte, el intérprete Iván Torres, destacó “la importancia de iniciativas como ésta que ayudan a construir una sociedad más cohesionada, solidaria y colaborativa, y especialmente a mejorar la calidad de vida de los pacientes como los afectados por esta patología. Esta acción, supondrá un antes y después para los pacientes de fibrosis quística ya que la creación de un espacio de espacio de rehabilitación como el que se ha proyectado conllevará a un mejor bienestar para ellos.”
La fibrosis quística (FQ), también llamada mucoviscidosis, es una enfermedad común que hace que el cuerpo produzca una mucosidad muy espesa y pegajosa, la cual obstruye los pulmones, el páncreas y otros órganos. En la mayoría de las poblaciones europeas, afecta a 1 de cada 2.500 recién nacidos, por lo que su incidencia es de 4 de cada 10.000. Es la enfermedad hereditaria genética más frecuente en la raza blanca o caucásica. Pese a que es una enfermedad que se inicia en la infancia, cada vez son más los pacientes diagnosticados en la edad adulta.
En Canarias se registran aproximadamente 200 personas afectadas, el número de ingresos por esta patología durante el 2004 fue de 51, de los que 29 eran hombres y 22 mujeres, siendo la media de edad de los afectados de 19 años. En cuanto a la media de edad, en las islas orientales se situó en 25 años, mientras que en las occidentales fue de 12. En los últimos cuatro años, la edad de los ingresados pasó de 19 a 25 en la provincia de Las Palmas y de 13 a 12 en la de Tenerife.
La Fundación Canaria Oliver Mayor Contra La Fibrosis Quística es una fundación que asesora, acompaña y trabaja con personas afectadas por la Fibrosis Quística y sus familiares. Ésta inició su andadura en noviembre de 1991 como Asociación hasta 2004, que se constituyó como Fundación. Su nacimiento, fue impulsado por los padres de afectados por dicha enfermedad, que preocupados por la falta de recursos existentes para el tratamiento de la misma y animados por el Especialista Don Luís Peña Quintana, médico al que acudían con sus hijos, decidieron aunar sus esfuerzos en beneficio de afectados y familiares.
Esta Fundación lleva el nombre del hijo y hermano de los patronos fundadores, fallecido como consecuencia de la Fibrosis Quística. Entre los proyectos en los que trabaja la Fundación Oliver Mayor destacan: La Protección, el cuidado y la prestación de servicios sociales asistenciales, de promoción y de integración social de las personas discapacitadas por efecto de la enfermedad de fibrosis quística, extendiendo estos fines a las necesidades de sus familiares y cuidadores y la acogida, orientación e información a los enfermos, cuidadores y familiares, impulsando la formación en habilidades y técnicas de asistencia y cuidados y la colaboración a través de actuaciones y proyectos como ésta, con instituciones, públicas o privadas, entre otros.
Sobre la Fundación DinoSol
Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias.
Implementa proyectos clave como Alimentos conVida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.
Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible.
Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.