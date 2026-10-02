El IGN confirma un terremoto cerca de Fuerteventura sentido por la población

Un terremoto de magnitud 3,2 se ha registrado durante la madrugada de este viernes, 2 de octubre, al suroeste de Pájara, en Fuerteventura, según los últimos datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El movimiento sísmico ha sido sentido por la población, al alcanzar una intensidad máxima III.
El seísmo se ha producido a las 05.06 horas y el hipocentro se ha situado a cinco kilómetros de profundidad.
Los datos iniciales que aparecían en la ficha del organismo situaban el terremoto en magnitud 3,0 y cuatro kilómetros de profundidad. No obstante, el IGN ha actualizado posteriormente el cálculo a magnitud 3,2 y cinco kilómetros, algo habitual conforme se revisan los registros de las estaciones sísmicas.
El Instituto Geográfico Nacional mantiene además habilitado su cuestionario macrosísmico para recopilar información de las personas que hayan percibido terremotos de magnitud igual o superior a 3,0 o movimientos sentidos en la Península y Canarias.