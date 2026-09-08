El IGN explica la serie sísmica que deja cerca de 40 terremotos en Gran Canaria: “Se han seguido detectando eventos”

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) mantiene bajo seguimiento una pequeña serie sísmica de baja magnitud en el entorno de Agaete, en Gran Canaria, iniciada el 3 de septiembre y que ha continuado durante los días posteriores. El episodio acumula decenas de terremotos detectados y ha dejado ya varios movimientos sentidos por la población.
En su primera comunicación, el IGN informó de 36 terremotos identificados automáticamente, de los que 12 habían podido ser localizados hasta ese momento. La actividad, sin embargo, no terminó el 6 de septiembre y ha seguido registrando nuevos eventos.
El más destacado hasta ahora se produjo este lunes, 7 de septiembre, a las 18:59 horas en Canarias, al sur de Agaete, con una magnitud de 2,3 mbLg y una profundidad aproximada de tres kilómetros.
Este terremoto fue sentido por la población y alcanzó intensidad III en Agaete e intensidad II en El Agazal, El Turmán y Gáldar, según la información macrosísmica del IGN.
Una serie sísmica que comenzó el 3 de septiembre
La actividad arrancó el pasado 3 de septiembre a las 12:06 horas UTC en el noroeste de Gran Canaria.
Durante esa primera jornada se sucedieron varios movimientos de pequeña magnitud. Inicialmente, el terremoto más relevante había sido uno de magnitud 2,1 mbLg, registrado al noreste de Agaete y a unos seis kilómetros de profundidad. El IGN explicó entonces que ese movimiento había sido muy débilmente sentido en la zona epicentral.
En los días posteriores “se han seguido detectando eventos” de magnitud baja. El IGN recoge movimientos al sureste y suroeste de Agaete, con profundidades variables.
La serie ha seguido activa después de la primera información del organismo, hasta registrar el terremoto de magnitud 2,3, el mayor conocido hasta ahora dentro de este episodio.
El IGN advierte de que los datos todavía son provisionales
El IGN ha pedido cautela a la hora de interpretar las cifras. Debido a la baja amplitud de muchas de las señales, el número total de terremotos, así como sus magnitudes y profundidades, puede variar una vez concluya el análisis detallado.
También recuerda que esta zona de Gran Canaria ya ha presentado actividad sísmica en otras ocasiones. Durante el último año se habían localizado 119 terremotos en el entorno de Agaete, con una concentración especialmente importante durante octubre y noviembre de 2025.
En ese periodo se registraron varios terremotos sentidos por la población, entre ellos uno de magnitud 2,9 mbLg, que alcanzó intensidad máxima III-IV en la Escala Macrosísmica Europea.
Este antecedente sirve de contexto para interpretar el episodio actual.
Por ahora, el IGN describe lo ocurrido como una “pequeña serie sísmica de baja magnitud” y no ha vinculado esta actividad a ningún escenario de mayor peligrosidad ni ha atribuido públicamente una causa concreta.
La información disponible muestra, por tanto, una serie de decenas de terremotos de baja magnitud en el entorno de Agaete, iniciada el 3 de septiembre y todavía activa en jornadas posteriores, con varios movimientos sentidos por la población y un máximo provisional de magnitud 2,3.