Tenerife registra 15 terremotos en menos de 17 horas al norte de Anaga

La Red Sísmica Canaria ha detectado 15 terremotos de baja magnitud al norte de la costa de Anaga, en Tenerife, entre la tarde del miércoles y la mañana de este jueves. El mayor alcanzó una magnitud de 3,3 y se registró a las 18.37 horas del 26 de agosto, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN).
La serie sísmica se inició a las 18.37 horas del miércoles y continuó hasta las 11.29 horas de este jueves. De los 15 terremotos detectados, 11 han podido ser localizados, con hipocentros situados entre 25 y 30 kilómetros de profundidad.
Los terremotos posteriores al primero han presentado magnitudes inferiores. El mayor de estos movimientos alcanzó una magnitud de 2,2, de acuerdo con los datos difundidos por INVOLCAN.
Una zona con terremotos esporádicos
INVOLCAN explica que los movimientos sísmicos se han producido en una zona donde ya se había observado sismicidad de baja magnitud de forma esporádica durante años anteriores.
El organismo señala que este tipo de actividad forma parte de la sismicidad que puede registrarse ocasionalmente en el Archipiélago. Algunos de estos terremotos, pese a su baja magnitud, pueden llegar a ser sentidos por la población.
INVOLCAN descarta una relación directa con la actividad volcánica
Uno de los aspectos destacados por el Instituto Volcanológico de Canarias es que esta serie de terremotos no está directamente relacionada con la actividad volcánica de Tenerife, según explica el propio organismo.
INVOLCAN atribuye esta actividad a la débil actividad tectónica que afecta a Canarias, que puede generar ocasionalmente terremotos de baja magnitud.
Por tanto, los 15 movimientos detectados al norte de Anaga corresponden, según la explicación ofrecida por el organismo, a una actividad sísmica de origen tectónico y no a un episodio directamente vinculado con el sistema volcánico de Tenerife.
La serie comenzó con el terremoto de magnitud 3,3 registrado a las 18.37 horas del miércoles y ha continuado con movimientos de menor magnitud hasta la mañana de este jueves.