Un ensayo clínico internacional con 776 pacientes ha demostrado que un nuevo tratamiento contra el cáncer de endometrio avanzado consigue mejorar la supervivencia y retrasar la progresión de la enfermedad. La investigación, en la que ha participado el Institut Català d’Oncologia (ICO), abre una posible alternativa para mujeres que ya han recibido quimioterapia e inmunoterapia.
Los resultados, presentados en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología y publicados en la revista científica The Lancet, muestran que el medicamento sacituzumab tirumotecan (sac-TMT) aumenta la supervivencia global de 12,1 a 19 meses frente a los tratamientos estándar utilizados en el estudio.
Esto supone una diferencia de 6,9 meses de supervivencia y una reducción relativa del 32% en el riesgo de muerte, según ha informado este miércoles el ICO.
Cómo funciona el nuevo tratamiento contra el cáncer de endometrio
El medicamento investigado pertenece a una nueva generación de tratamientos conocidos como conjugados anticuerpo-fármaco (ADC).
Estos medicamentos combinan un anticuerpo con un agente antitumoral. Su objetivo es dirigir el fármaco hacia las células cancerosas y facilitar una administración más selectiva del tratamiento.
El sacituzumab tirumotecan se ha estudiado en pacientes con cáncer de endometrio avanzado o recurrente que habían recibido previamente quimioterapia basada en platino e inmunoterapia.
Se trata de un grupo de pacientes para el que, según explica el ICO, las opciones terapéuticas disponibles son limitadas y presentan una eficacia reducida.
Los resultados del ensayo clínico: más supervivencia y menor progresión
La investigación ha contado con la participación de 776 mujeres de distintos países, distribuidas aleatoriamente en dos grupos.
Uno recibió el nuevo medicamento sac-TMT, mientras que el otro fue tratado con alguna de las terapias estándar utilizadas como comparación.
Los investigadores analizaron dos indicadores principales: el tiempo durante el cual la enfermedad permanecía sin progresar y la supervivencia global de las participantes.
Además, el ensayo registró una reducción relativa del 32% en el riesgo de muerte entre las pacientes que recibieron el nuevo medicamento.
La supervivencia libre de progresión también mejoró, al pasar de 3,9 a 7,2 meses. Esto representa 3,3 meses adicionales durante los cuales la enfermedad permaneció controlada, según los resultados comunicados.
Qué supone este avance para las pacientes
El cáncer de endometrio se origina en el revestimiento interno del útero. Cuando la enfermedad alcanza una fase avanzada o reaparece después de recibir tratamiento, las posibilidades terapéuticas pueden reducirse.
Por este motivo, los resultados del ensayo adquieren especial relevancia para pacientes que ya han pasado por tratamientos con quimioterapia e inmunoterapia.
La participación del Institut Català d’Oncologia, a través de sus centros de Girona y L’Hospitalet de Llobregat, sitúa a la investigación española dentro de este estudio internacional.
Los resultados apuntan al sacituzumab tirumotecan como una posible nueva alternativa terapéutica, aunque los datos facilitados no permiten afirmar que el medicamento esté autorizado para esta indicación ni que pueda utilizarse ya de forma generalizada.
El avance consiste en demostrar, mediante un ensayo clínico comparativo, una mejora de la supervivencia en pacientes con una enfermedad avanzada que ya habían recibido tratamientos anteriores.