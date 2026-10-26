La Luna del Cazador llega hoy a Canarias: a qué hora verla mejor y cómo afectará la calima

La Luna del Cazador protagoniza el cielo de Canarias este lunes, 26 de octubre de 2026, con la llegada de la luna llena de octubre. El fenómeno podrá contemplarse durante la noche desde distintos puntos del Archipiélago, aunque la presencia de calima y nubosidad podría dificultar su observación.
El plenilunio alcanzó su momento de máxima iluminación a las 04.11 horas de la madrugada, hora canaria, según los cálculos astronómicos publicados por Time and Date. Sin embargo, la Luna seguirá mostrando un aspecto prácticamente lleno durante la noche de este lunes y también el martes.
La NASA incluye este fenómeno entre los principales acontecimientos astronómicos de octubre. Se trata de la primera luna llena posterior a la Luna de la Cosecha, que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre.
A qué hora se puede ver la Luna del Cazador en Canarias
En Santa Cruz de Tenerife, la salida de la Luna se ha producido alrededor de las 18.29 horas de este lunes, apenas cinco minutos después de la puesta de sol, prevista para las 18.24 horas.
El satélite aparece por el horizonte oriental y gana altura progresivamente durante la noche, lo que permite observarlo durante varias horas si las condiciones atmosféricas son favorables.
La Luna del Cazador puede verse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni prismáticos. Para disfrutar de ella, resulta recomendable buscar lugares con buena visibilidad del horizonte y alejados, en la medida de lo posible, de la contaminación lumínica.
Uno de sus aspectos más llamativos es el tono amarillento o anaranjado que puede adquirir cuando se encuentra cerca del horizonte. Este efecto se debe al recorrido que realiza la luz a través de la atmósfera terrestre.
Además, cuando aparece cerca de edificios, montañas u otros elementos del paisaje, puede parecer más grande de lo habitual. Se trata de una ilusión óptica, no de un aumento real de su tamaño.
La calima puede dificultar su observación en Canarias
La principal dificultad para contemplar la Luna del Cazador este lunes será la situación meteorológica del Archipiélago. El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por calima en todas las Islas desde las 12.30 horas de este 26 de octubre, debido a la entrada de polvo en suspensión.
Según la Dirección General de Emergencias, el fenómeno afecta especialmente a las medianías y cumbres orientadas al sur de las islas montañosas, donde las concentraciones de partículas podrían superar los 100 microgramos por metro cúbico.
Las estaciones de medición ya han registrado un deterioro significativo de la calidad del aire en diferentes puntos de Tenerife, Gran Canaria y La Palma.
En Fuerteventura y Lanzarote, el polvo permanecerá inicialmente en altura, con menor incidencia en superficie. A esta situación se suma la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anuncia abundante nubosidad media y alta en Canarias.
La combinación de nubes y partículas en suspensión podría reducir la visibilidad de la Luna. Por tanto, no está garantizado que pueda observarse con claridad desde todas las zonas del Archipiélago. El Ejecutivo autonómico prevé que la calima gane intensidad durante los próximos días, especialmente el miércoles.
Por qué se llama Luna del Cazador
La denominación Luna del Cazador tiene su origen en tradiciones asociadas al otoño en el hemisferio norte. Históricamente, este periodo coincidía con el final de las cosechas y la preparación de alimentos para afrontar el invierno. Con los campos ya recolectados y las noches cada vez más largas, la luz de la luna llena facilitaba algunas actividades de caza.
De ahí procede el nombre con el que se conoce popularmente a la primera luna llena posterior a la Luna de la Cosecha. Aunque está asociada al mes de octubre, no siempre ocurre durante ese mes. Su fecha depende del calendario lunar y de la proximidad de la Luna de la Cosecha al equinoccio de otoño.
¿Es una superluna?
La Luna del Cazador de octubre de 2026 no es una superluna. Este término se utiliza cuando una luna llena coincide aproximadamente con el punto de mayor proximidad del satélite a la Tierra.
La próxima superluna llegará el 24 de noviembre de 2026, coincidiendo con la denominada Luna del Castor. En cuanto a la siguiente Luna del Cazador, tendrá lugar el 15 de octubre de 2027.