La fotografía de ‘Luna en Tenerife’ que llama la atención de National Geographic

El conocido fotógrafo tinerfeño Eduardo García, colaborador habitual de DIARIO DE AVISOS, ha logrado que una de sus imágenes más especiales dé el salto a la escena internacional tras ser seleccionada para publicarse en la edición impresa de National Geographic del mes de marzo 2026.
Una escena “espectacular” desde las faldas del Teide
Después de semanas analizando localizaciones, condiciones de luz y encuadres, García consiguió capturar el instante exacto que llevaba tiempo persiguiendo. La escena tuvo lugar en octubre de 2025 tras una larga espera en la que cada minuto parecía eterno.
“Tras casi una hora que se hizo eterna, y con el equipo en la ubicación exacta, la madre naturaleza volvió a regalarnos una escena irrepetible: la Luna apareció de forma sutil y silenciosa. Como sin querer llamar la atención, se deslizó lentamente por una de las faldas del Teide, mostrándonos su cara más cautivadora”, explica el fotógrafo, quien reconoce que difícilmente olvidará ese momento.
La imagen, tomada en el Parque Nacional del Teide, ha sido finalmente elegida para formar parte de la prestigiosa publicación internacional, consolidando así el trabajo del autor en el ámbito de la fotografía de paisaje nocturno.