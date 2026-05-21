Piden ayuda para encontrar a Carlos Alejandro, desaparecido en Canarias

La Policía Nacional ha solicitado colaboración para encontrar a Carlos Alejandro G.P., joven de 24 años desaparecido desde el 18 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria.
Según ha informado el cuerpo policial, Carlos Alejandro mide 1,75 metros, de constitución delegada y de ojos marrones. Asimismo, tiene el pelo color castaño y corto.
La Policía pide a los ciudadanos que si tienen alguna información sobre el joven, contacten con ellos a través del 091.
Canarias, cuarta región de España con más desaparecidos
El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.
Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.