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Buscan a un joven de 25 años desaparecido en Canarias al quedar atrapado por la marea

Intentó llegar a la playa por mar tras quedarse sin salida en una cala de Pájara
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Los servicios de emergencias han reanudado a primera hora de este jueves el dispositivo de búsqueda y salvamento para localizar a un joven turista de 25 años y nacionalidad extranjera, procedente de Países Bajos, desaparecido en la costa del municipio de Pájara, en la isla de Fuerteventura.

Al afectado se le perdió la pista durante la tarde noche de este miércoles en las inmediaciones de la playa de Ugán. El incidente se originó en el litoral oeste del municipio majorero, concretamente en la desembocadura del barranco de Ugán.

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Según los datos disponibles, el joven, que se encontraba hospedado en un establecimiento hotelero de la zona de La Pared, se vio sorprendido por un cambio de marea mientras se encontraba en el lugar.

Atrapado por la subida de la marea

La variación en el nivel del mar provocó que el hombre quedara atrapado en una cala al subir el agua más de lo previsto, impidiéndole el regreso por tierra. Ante la imposibilidad de cruzar a pie hacia la playa de Ugán, el afectado intentó salir del lugar por mar, momento en el que presumiblemente cayó al agua y se le perdió el rastro de forma definitiva.

Tras recibirse la alerta por la desaparición del turista, se activó de inmediato un protocolo de rescate coordinado que se mantuvo operativo durante las últimas horas del miércoles y que se ha retomado con las primeras luces del jueves.

Despliegue de medios aéreos y terrestres

El operativo actual cuenta con un importante despliegue técnico y humano que rastrea la zona tanto por mar como por aire. En las labores aéreas participan simultáneamente tres helicópteros de diferentes organismos públicos: el aparato Helimer de Salvamento Marítimo, el helicóptero de la Guardia Civil y la aeronave del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.

De forma paralela, el rastreo se complementa desde el litoral con la intervención por tierra de los efectivos de emergencias del Ayuntamiento de Pájara, quienes peinan los márgenes costeros y las inmediaciones de la playa de Ugán en coordinación con las tripulaciones de las aeronaves para tratar de localizar al joven de 25 años.

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