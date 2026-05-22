Cae un delincuente con más de 70 detenciones tras una oleada de robos en hoteles y apartamentos de Tenerife

La Policía Nacional ha culminado una operación contra la delincuencia itinerante en el sur de Tenerife con la detención del presunto autor de una oleada de delitos contra el patrimonio. El arrestado está acusado de perpetrar numerosos robos en un corto espacio de tiempo dentro de los términos municipales de Arona y Adeje, dos de las principales zonas turísticas de la isla.
La investigación de los agentes se inició a raíz de la interposición de sucesivas denuncias en la comisaría local. Las víctimas alertaban de robos con fuerza cometidos tanto en establecimientos comerciales abiertos al público como en el interior de apartamentos particulares y habitaciones de hotel.
La concentración de los asaltos en una misma área geográfica y en una franja temporal idéntica levantó las sospechas de los investigadores sobre la autoría de un único sospechoso.
El modus operandi del asaltante en hoteles y comercios
Los informes policiales detallan que el investigado actuaba de forma sistemática y empleaba métodos de acceso muy específicos según el tipo de edificación. Para introducirse en los locales comerciales y apartamentos, el hombre recurría a la fractura de los puntos de acceso, como puertas o ventanas de las propiedades.
En el caso de los complejos hoteleros, el delincuente utilizaba la técnica del escalo. El presunto autor rebasaba los muros perimetrales o los vallados de seguridad de los establecimientos hoteleros para, posteriormente, acceder al interior de las estancias de los huéspedes a través de los ventanales de las fachadas.
Una vez lograba franquear la seguridad y adentrarse en los inmuebles, el objetivo principal del delincuente consistía en la sustracción de dinero en efectivo, joyas y tarjetas bancarias. Estos plásticos financieros eran explotados posteriormente por el asaltante de forma fraudulenta para realizar pagos y extracciones antes de que los legítimos propietarios pudieran proceder a su bloqueo.
Un perfil delictivo con más de 70 detenciones previas
El despliegue de las pesquisas por parte de las brigadas de policía judicial permitió recopilar los indicios necesarios para identificar al sospechoso. Los agentes confirmaron que se trata de un delincuente multirreincidente con un amplio historial delictivo a sus espaldas, constándole más de 70 detenciones anteriores por hechos de similar naturaleza. Las autoridades policiales le imputan la presunta autoría de más de 30 delitos patrimoniales cometidos de manera continuada en el sur de la isla.
Tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente bajo la acusación de los delitos de robo con fuerza, hurto y estafa, el juzgado en funciones de guardia decretó su ingreso inmediato en prisión preventiva.
Canales oficiales de colaboración ciudadana
A raíz de esta intervención, la Jefatura Superior de Policía ha recordado la importancia de la implicación vecinal para atajar la reincidencia delictiva en las zonas comerciales y residenciales. La institución agradece la colaboración ciudadana e indica que cualquier persona que disponga de indicios, datos o sospechas sobre actividades delictivas en su entorno puede comunicarlo a los especialistas de forma telemática.
Para ello, está habilitado el apartado específico ‘Colabora’ en la página web oficial de la Policía Nacional (www.policia.es), donde los usuarios pueden facilitar información de manera totalmente anónima y confidencial.