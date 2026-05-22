Día de Canarias en Tegueste: ruleta de premios, potaje de berros y rutas teatralizadas

El Ayuntamiento de Tegueste conmemorará el Día de Canarias con una completa programación de actividades culturales, sociales y de dinamización económica que se desarrollarán entre los días 28 y 31 de mayo, con el objetivo de celebrar la identidad canaria, promover el comercio local y poner en valor las tradiciones del municipio.
La programación arrancará el miércoles 28 de mayo con la presentación de “Hazañas silenciadas”, de Raquel Perdomo, en la Casa Prebendado Pacheco, a las 19:00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.
Las actividades continuarán el jueves 29 de mayo con el espectáculo “Piel con piel”, de Laboratorio Escénico, que se celebrará a las 20:30 horas en el Teatro Príncipe Felipe. Para asistir será necesaria la reserva previa de butaca a través del teléfono 922 316 136. Además, entre las 17:00 y las 20:00 horas, tendrá lugar una actividad de dinamización infantil en la Plaza de San Marcos.
Por otro lado, a lo largo de la jornada se desarrollarán distintas iniciativas dirigidas a fomentar el consumo local y la participación ciudadana. En colaboración con la marca de GMR Canarias, Volcanic Xperience pondrá en marcha en la calle Prebendado Pacheco, entre las 10:00 y las 17:00 horas, una ruleta de premios destinada a incentivar las compras en los comercios del municipio. Las personas participantes podrán optar a diferentes obsequios, entre ellos un pack Volcanic Xperience con productos locales, promoviendo así el consumo de kilómetro 0 y reforzando la visibilidad y el apoyo al comercio de proximidad.
El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, ha señalado que “el Día de Canarias es una fecha clave para reforzar nuestro sentimiento de pertenencia y seguir impulsando las señas de identidad que definen a nuestro municipio. Tegueste es tradición, cultura y comunidad, y esta programación refleja ese compromiso con los vecinos y vecinas y con nuestras raíces”.
Por su parte, la concejala de Desarrollo Local y Comercio, Maura Martel, ha destacado que “hemos diseñado una programación que une cultura, comercio y producto local, con el objetivo de dinamizar la economía del municipio y apoyar al comercio de proximidad, que es fundamental para la vida de nuestros barrios”.
El sábado 30 de mayo, el Mercadillo del Agricultor y Artesano de Tegueste será escenario de la jornada “Tradición, sabor y raíces que nos unen”, una propuesta centrada en la gastronomía y las tradiciones canarias. La iniciativa incluirá un taller del Juego del Envite, impartido por Tomás Rodríguez entre las 11:00 y las 13:00 horas; una degustación de potaje de berros elaborada por la chef Diana Marcelino, de 13:00 a 14:00 horas; y el sorteo de dos lotes de productos locales a través de la app Talega.
La programación cultural del Día de Canarias continuará por la tarde con la presentación del libro “El susurro de Tindaya”, de Clara Rufino, prevista a las 18:00 horas en la Casa Prebendado Pacheco. La jornada concluirá con el concierto de la Agrupación Musical San Marcos Evangelista, que tendrá lugar a las 20:00 horas en la Plaza de San Marcos.
La programación finalizará el sábado 31 de mayo con la ruta teatralizada “Doblones para la eternidad”, de la compañía Burka Teatro, que se desarrollará en la Plaza de San Marcos con entrada libre.
Con esta programación, el Ayuntamiento de Tegueste reafirma su compromiso con la cultura, la economía local y la preservación de las tradiciones canarias, en una celebración abierta a toda la ciudadanía.