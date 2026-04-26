tegueste

Mañana, Día del Carretero: dónde y a qué hora podrás ver de cerca las mejores carretas de la Romería de Tegueste

Una oportunidad única para apreciar el minucioso trabajo que convierte a la Villa en un museo al aire libre
Dónde y a qué hora podrás ver de cerca las mejores carretas de la Romería de Tegueste
Mañana, Día del Carretero: dónde ver de cerca las mejores carretas de la Romería de Tegueste. | DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

Si la Romería de San Marcos es la explosión del folclore y la multitud, el Día del Carretero es la celebración del detalle y la artesanía.

Tras el éxito de participación del domingo, la Villa de Tegueste se prepara para su jornada más íntima y admirada: aquella en la que las carretas dejan de desfilar para dejarse observar.

Noticias relacionadas
  1. El Ayuntamiento lo confirma: 15.000 personas celebran la Romería de TeguesteEl Ayuntamiento lo confirma: 15.000 personas celebran la Romería de Tegueste
  2. Romería de Tegueste 2026: recorrido oficial, calles cortadas y puntos claveGuía de la Romería de Tegueste 2026: horarios, recorrido y actuaciones de San Marcos

¿Dónde se celebra?

A partir de las 12.00 horas de este lunes, la calle La Audiencia se transformará en una galería de arte efímero.

Las 26 carretas que hoy han recorrido el casco histórico quedarán estacionadas para que vecinos y visitantes puedan apreciar de cerca el esfuerzo de meses de trabajo.

Más 15.000 personas disfrutaron de la Romería de Tegueste

La Villa de Tegueste acogió este domingo la LVIII Romería en honor a San Marcos Evangelista, una de las principales manifestaciones festivas del municipio y un referente de las tradiciones populares de Canarias. La jornada se consolidó como una de las citas más significativas del calendario festivo.

Nadie faltó a la LVIII romería en honor a San Marcos Evangelista, ya que más de 15.000 personas, según las estimaciones de la Policía local de la Villa, Protección Civil y Guardia Civil, acudieron a Tegueste a disfrutar de esta inigualable celebración.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas