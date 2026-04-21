Titsa habilita un servicio especial de guaguas por la Romería de Tegueste: líneas y horarios

La ruta contará con servicios especiales directos entre el Intercambiador de La Laguna y Tegueste por la Vía de Ronda entre las 10:00 y la 01:00 horas.
La compañía también incrementará viajes extras en las rutas 014 y 015, que conectan Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, así como en las 050, 051 y 057
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, refuerza la línea 052 para acudir a la Romería de Tegueste, que se celebrará el próximo domingo 26 de abril.
De esta forma, la ruta contará con servicios especiales directos entre el Intercambiador de La Laguna y Tegueste por la Vía de Ronda entre las 10:00 y la 01:00 horas. Las guaguas saldrán desde el exterior de la estación lagunera, junto a la línea del tranvía, conectando la rotonda de San Benito, Portezuelo, Socorro y rotonda de Las Toscas (Tegueste), mientras que para la vuelta saldrá desde la parada especial desde donde circularán por la Vía de Ronda hasta La Laguna.
Igualmente, Titsa ha previsto refuerzos en las rutas 014 y 015 que conectan el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife con el de La Laguna.
Asimismo, la compañía incrementará los viajes habituales de fines de semana de las líneas 050 (La Laguna Tegueste – Tejina – Bajamar – Punta del Hidalgo), 051 y 057(circular La Laguna – Tacoronte – Tejina – La Laguna), Estas últimas no circularán por el interior de Pedro Álvarez a partir de las 10:00 horas y hasta la finalización del evento.
Todos los horarios pueden consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono de atención de Titsa 922.53.13.00 y a través de las redes sociales de la compañía.