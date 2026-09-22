Tegueste celebra su Feria de Oportunidades: 11 horas de compras a precios reducidos

La XIX Feria de Oportunidades de Tegueste ya tiene fecha. El municipio celebrará el próximo domingo 4 de octubre una nueva edición de esta cita comercial, en la que establecimientos locales podrán sacar a la venta artículos de temporadas anteriores y productos actuales a precios reducidos.
La feria se desarrollará en el entorno de la calle Prebendado Pacheco, en pleno casco urbano de Tegueste, y permanecerá abierta al público de forma ininterrumpida entre las 09.00 y las 20.00 horas.
La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Tegueste, en colaboración con la Asociación de Empresarios de la Villa de Tegueste (ASEVITE), y alcanza este año su decimonovena edición.
Qué encontrar en la Feria de Oportunidades de Tegueste
El objetivo de la cita es que los negocios del municipio dispongan de un espacio en el que poner a la venta artículos que no hayan vendido durante la temporada o productos de temporada con un precio más reducido.
Las bases permiten participar a establecimientos comerciales de Tegueste independientemente del servicio o producto que oferten, por lo que la organización busca reunir una oferta variada. Los puestos se distribuirán en carpas identificadas con el nombre de cada establecimiento participante.
La información del Ayuntamiento no detalla aún el listado definitivo de comercios que estarán presentes ni concreta porcentajes de descuento.
La finalidad de la feria, según las bases municipales, es impulsar el pequeño y mediano comercio de Tegueste, favorecer el consumo local y atraer visitantes al casco del municipio.
Asimismo, se establece el cierre del tráfico ese domingo a partir de las 08.00 horas para organizar el acceso y la descarga de mercancías antes del comienzo de la feria, aunque no ha concretado la extensión exacta de las restricciones ni cuándo se reabrirá la circulación.