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Acaban las Fiestas Patronales en Adeje con la romería y la ofrenda

El último fin de semana de celebración incluyó, además de la esperada cita romera, conciertos, el festival de Folclore Villa de Adeje y dos verbenas en el casco municipal sureño
Acaban las Fiestas Patronales en Adeje con la romería y la ofrenda
La danza herreña no pudo faltar en la jornada de ayer en las calles de Adeje. DA
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Adeje despidió el fin de semana las Fiestas Patronales 2026 con un programa que reunió propuestas musicales para todos los públicos y algunas de las citas de mayor participación del calendario, como la romería y la ofrenda a los patronos del municipio, ayer, acto central de la despedida, en la que acompañó el tiempo, con cielo nublado e incluso alguna gota que se escapó. Antes, el viernes y el sábado, la plaza de España y la calle Grande acogieron conciertos, folclore y verbena.

A las 11 de la mañana de ayer se celebró en la iglesia de Santa Úrsula la santa misa romera, con la ofrenda de los productos de la tierra a los patronos del municipio, cantada por el grupo de la Escuela Municipal de Folclore de Adeje.

A las 13 horas partió desde el Cerco la romería, una de las citas más esperadas por los adejeros, en la que primó el tipismo y el ambiente de fiesta. A su finalización, tuvo lugar una gran verbena, con las actuaciones de las orquestas Sensación Gomera, Toke Latino y Maquinaria Band.

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Las Fiestas Patronales se iniciaron el 4 de octubre con la imposición de la faja de teniente general a Nuestra Señora de la Encarnación y el pregón.

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