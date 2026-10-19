Acaban las Fiestas Patronales en Adeje con la romería y la ofrenda

Adeje despidió el fin de semana las Fiestas Patronales 2026 con un programa que reunió propuestas musicales para todos los públicos y algunas de las citas de mayor participación del calendario, como la romería y la ofrenda a los patronos del municipio, ayer, acto central de la despedida, en la que acompañó el tiempo, con cielo nublado e incluso alguna gota que se escapó. Antes, el viernes y el sábado, la plaza de España y la calle Grande acogieron conciertos, folclore y verbena.
A las 11 de la mañana de ayer se celebró en la iglesia de Santa Úrsula la santa misa romera, con la ofrenda de los productos de la tierra a los patronos del municipio, cantada por el grupo de la Escuela Municipal de Folclore de Adeje.
A las 13 horas partió desde el Cerco la romería, una de las citas más esperadas por los adejeros, en la que primó el tipismo y el ambiente de fiesta. A su finalización, tuvo lugar una gran verbena, con las actuaciones de las orquestas Sensación Gomera, Toke Latino y Maquinaria Band.
Las Fiestas Patronales se iniciaron el 4 de octubre con la imposición de la faja de teniente general a Nuestra Señora de la Encarnación y el pregón.