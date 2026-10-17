El agromercado de Adeje dejará el polígono para instalarse en el centro urbano

El agromercado de Adeje se mudará del polígono industrial de Las Torres, donde sus 35 puestos se han quedado pequeños ante la nueva realidad del municipio, para instalarse en el antiguo emplazamiento de empaquetado de Fyffes, en Las Nieves, en pleno centro urbano.
El edificio principal será renovado para acoger 65 puestos de venta en una superficie útil de más de 2.100 metros cuadrados. Bajo el mismo techo habrá siete tiendas-taller de artesanía, concebidas como espacios donde ver trabajar a los artesanos, y una sala polivalente. En el exterior se sumarán una cafetería, una plaza de acceso y un paseo que conectará el mercado con el bosque productivo adyacente.
La cubierta contará con placas solares que evitarán unas 20 toneladas de CO2 al año. Además, el mercado incorporará venta online y códigos QR para conocer el origen de cada producto, y el Ayuntamiento adejero formará en digitalización a 72 productores y empresas, teniendo como objetivo incrementar en un 30% el número de clientes. El modelo de gestión se encuentra actualmente en fase de definición con los propios productores, la asociación de empresarios local y las organizaciones Asaga y Asaja.
CASI 3,2 MILLONES
Según las estimaciones municipales, las obras comenzarían durante enero de 2027 y se prolongarían hasta junio de 2028. En julio, el mercado entraría en funcionamiento. El espacio cultural del antiguo salón de Fyffes, que se rehabilita en paralelo, abriría al público en el primer semestre de 2029.
Las tres actuaciones suman 3.160.500 euros, de los que 2.800.000 corresponden al edificio del mercado, 195.000 a la plataforma de venta digital y 165.500 a la instalación solar. La Unión Europea aporta el 85% a través del Fondo de Desarrollo Regional (Feder), lo que supone unos 2,69 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Adeje asume el 15% restante, unos 474.000 euros.
La compañía británica Fyffes levantó estas instalaciones de empaquetado de tomates y plátanos a principios del siglo XX para explotar la Finca Los Olivos, origen del barrio. Su edificio más antiguo se rehabilitará como museo de la historia de Adeje. El Agromercado es la pieza central de un proyecto enmarcado en el Plan EDIL Centro Urbano de Adeje, de casi 15 millones.