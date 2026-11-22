Empezó en 1986 con 30 alumnos, dos aulas, un patio pequeño y un comedor. Cuatro décadas después, el Colegio Internacional Costa Adeje imparte clase a unos 1.000 estudiantes de 42 nacionalidades y, desde este pasado viernes, ostenta la Medalla de Oro de la Histórica Villa de Adeje, la máxima distinción honorífica del municipio.
El presidente del centro, Miguel Zacarías Galindo González, recogió la medalla de manos del alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga. Le acompañaban la directora general del centro, Amaya Escudero Polo, y una representación de la directiva. Entre los asistentes al Convento de Adeje estaban la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes; el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, y el juez decano de Arona, Nelson Díaz Frías.
También acudieron miembros de la Corporación municipal, del cuerpo consular, de otras instituciones, de la sociedad civil y de la comunidad educativa en general.
Una ceremonia de gala
La comitiva oficial entró a eso de las 18.17 horas en el convento al son del piano, escoltada por la Policía Local en uniforme de gran gala y por los ujieres municipales. El secretario de la Corporación, Javier García Morales, leyó el acta de concesión y después tomó la palabra el regidor municipal.
“Con esta máxima distinción reconocemos el camino recorrido y la larga trayectoria a lo largo de 40 años, pero sobre todo el origen del centro y el esfuerzo de quienes lo idearon y lo han traído hasta aquí”, afirmó el alcalde del municipio.
Fraga quiso retrotraerse a cuando aquel colegio surgió para responder “a la compleja realidad educativa del sur de la Isla”, donde convivían alumnos de orígenes, idiomas y costumbres muy distintos. Aquel centro primigenio lo describió como “una metáfora de lo que ha sido y de lo que es el Sur”.
Añadió que el colegio se ha convertido en “un recurso de primerísimo orden en la configuración de la comarca”, que destaca por su papel en el “cultivo del talento y de la educación”, y en la ampliación de la oferta formativa como complemento de la enseñanza pública.
“Recibirla de mi pueblo”
“Recibir hoy, en nombre del Colegio Internacional Costa Adeje, la Medalla de Oro de la Histórica Villa de Adeje es para mí motivo de orgullo, de emoción y, sobre todo, de gratitud. Recibirla de mi pueblo, precisamente cuando el colegio cumple 40 años, tiene un significado muy especial”, dijo Galindo en un discurso cargado de recuerdos. El presidente repartió el mérito entre las familias, los equipos directivos, los socios, el profesorado y el resto de la plantilla, “porque de su labor diaria depende que el colegio abra sus puertas y que todo esté preparado cuando llegan los alumnos cada día”. Tuvo un agradecimiento especial para la directora general por su trabajo realizado durante la pandemia para dar vuelo de nuevo al centro.
El momento más emotivo llegó al hablar de los antiguos alumnos. Algunos entraron en el centro infantil con menos de un año, terminaron allí sus estudios y llegaron a la universidad. “Hoy los encuentro convertidos en profesionales y empresarios, con su propia familia. Algunos han vuelto para confiarnos la educación de sus hijos y otros son hoy profesores en las mismas aulas donde aprendieron”, relató. “Cuando veo a un antiguo alumno entrar de nuevo en el colegio, esta vez de la mano de su hijo, siento que el esfuerzo de tantos años ha merecido la pena”.
El presidente del Colegio Costa Adeje firmó en el libro de honores y distinciones de la Villa. El acto terminó con el himno del centro, arreglado e interpretado por el pianista Alejandro Rodríguez García y la soprano María Candelaria Hernández Cabrera, profesores de la Escuela de Música y Danza de Adeje. Junto al tenor Jorge Cordero, acompañaron la velada con un repertorio de obras clásicas y contemporáneas.
Pionero en enseñanza internacional
El Pleno aprobó la distinción en la sesión extraordinaria del 17 de septiembre, en la que también concedió la Medalla de Oro de la Histórica Villa al Regimiento de Infantería Tenerife nº 49. El expediente reconoce la contribución del colegio al desarrollo “educativo, social y humano de Adeje durante cuatro décadas”, en las que ha formado a miles de jóvenes que hoy trabajan dentro y fuera de Canarias.
Subraya también su carácter pionero, porque implantó en el sur de Tenerife una enseñanza reglada con enfoque internacional y aprendizaje intensivo de idiomas.
Además, valora su implicación cultural, deportiva, medioambiental y solidaria con el municipio, entre otras cuestiones, como patrocinador de la Universidad de Verano de Adeje.
La historia del centro sigue, a pies juntillas, la del propio desarrollo de la comarca sur de la Isla. Nació como una asociación de padres con el nombre de Colegio Alexander von Humboldt. Las familias que llegaban de muchos países querían un lugar donde sus hijos aprendieran idiomas y convivieran con niños de otras culturas.
CERTIFICACIONES CAMBRIDGE
En 1996 abrió el centro infantil Humbi. En 2003 estrenó el edificio de la recepción, las oficinas, el salón de actos y las aulas de Primaria, y pasó a llamarse oficialmente Colegio Costa Adeje. En 2012 llegó un pabellón deportivo con capacidad para unas 1.000 personas, y en 2014 adoptó su nombre actual.
El edificio de Secundaria y el auditorio se construyeron en 2018. En 2022 abrió la Costa Adeje Academy, que prepara al alumnado para las certificaciones de Cambridge. Hoy cuenta con un total de 77 aulas, auditorio, dos pabellones cubiertos, pista de atletismo, pistas de tenis y canchas de baloncesto y fútbol sala. Es un centro privado y laico que genera más de 130 empleos directos e indirectos en toda la Isla.
La distinción incorpora al colegio a una nómina muy reducida. El 14 de abril de 2007, el Consistorio entregó por primera vez la medalla a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Adeje. El 26 de febrero de 2011 la recibieron la Hermandad del Santísimo Sacramento, el Grupo de la Escuela Municipal de Folclore de Adeje y la Banda del Patronato Musical de Adeje.
La educación ya había rubricado su lugar en ese palmarés. El Pleno, a propuesta del alcalde, concedió por unanimidad la Medalla de Oro al IES Adeje en su 25º aniversario, y el instituto la recibió el 31 de mayo de 2017 por su trabajo y esfuerzo en la formación y preparación de las personas. El último homenajeado hasta ahora era el Gran Hotel Bahía del Duque, que recibió la medalla el 20 de noviembre de 2018.
Han pasado exactamente ocho años entre la última entrega y la expuesta, lo que denota su carácter excepcional.
Selecto medallero para quienes construyen la Villa desde dentro
Adeje suma siete medallas entregadas y la del Regimiento de Infantería Tenerife nº 49 aún está pendiente. La Villa reserva este honor a quienes la han construido desde dentro, y dos veces ha recaído en centros educativos.