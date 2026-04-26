Guía de la Romería de Tegueste 2026: horarios, recorrido y actuaciones de San Marcos

Tegueste celebra este domingo, 26 de abril, la LXVIII Romería en honor a San Marcos Evangelista, que regresa un año más con un programa con actos religiosos, la maestría de sus carretas de semillas y el ambiente festivo que atrae a miles de personas de todos los rincones del Archipiélago.
La jornada arrancó oficialmente a las 11.30 horas con la solemne eucaristía en la Parroquia de San Marcos. A su término, la imagen del santo sale en procesión para cumplir con uno de los ritos más esperados: la bendición de romeros, carretas, barcos y ganado, un momento de profunda conexión con las raíces agrarias del municipio.
El desfile y la explosión de folclore
A partir de las 13.00 horas, las calles de la Villa se inundarán de color con el inicio de la romería. Las carretas, auténticas obras de arte, serán las protagonistas junto a las parrandas y grupos folclóricos.
A pesar de la inestabilidad meteorológica anunciada por la Aemet para las primeras horas, se espera que el tiempo respete la romería, permitiendo a los asistentes disfrutar de la música en un ambiente de convivencia y respeto por la vestimenta tradicional.
Fin de fiesta en la Plaza
Para quienes deseen alargar la celebración, la Plaza de San Marcos se transformará en una pista de baile a partir de las 16.00 horas.
La verbena de este año contará con las actuaciones de Dorada Band y Malibú Band, encargadas de poner el ritmo al cierre de uno de los eventos más multitudinarios de la primavera en Tenerife.