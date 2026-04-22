Romería de Tegueste 2026: horarios, recorrido y el cambio en las guaguas para no perderse nada este domingo

La LVIII Romería en honor a San Marcos Evangelista ya tiene todo listo para su despliegue este domingo 26 de abril. El Ayuntamiento de la Villa de Tegueste ha hecho oficial el itinerario definitivo y el dispositivo de seguridad que blindará el municipio ante la previsión de una asistencia multitudinaria.
Con el refuerzo de guaguas de Titsa y la movilización de más de 200 efectivos, Tegueste se prepara para vivir su día grande.
Por dónde pasarán las carretas
El desfile partirá desde la Plaza de Tegueste para iniciar el ascenso por la calle El Pino. Según la planificación técnica, las carretas se concentrarán en la zona de La Placeta y en la calle Jesús Cedrés.
Desde ese punto neurálgico, el cortejo se incorporará al desfile descendiendo por la calle La Audiencia, seguirá por la calle El Carmen y subirá nuevamente por la calle Nueva.
El circuito continuará por la zona peatonal del casco urbano para enlazar otra vez con la calle El Pino, completando el trayecto tradicional que atrae cada año a miles de personas de todo la Isla.
200 efectivos y un despliegue sin precedentes
Para que la jornada transcurra sin incidentes, la Junta Local de Seguridad ha coordinado un operativo especial. El alcalde de la Villa, Norberto Padilla, ha destacado que esta planificación es “clave para que la Romería se desarrolle con total normalidad”.
El despliegue cuenta con:
- 90 agentes de la Guardia Civil encargados de la seguridad ciudadana.
- 26 efectivos de la Policía Local de Tegueste.
- 18 agentes de la Policía Canaria.
- 30 miembros de Protección Civil y otros cuerpos de apoyo.
Este equipo se encargará de la regulación del tráfico, el control de los accesos al casco y la coordinación directa con los servicios de transporte.
Por su parte, la concejala de Fiestas, Eladia López, ha insistido en la importancia de respetar las indicaciones para evitar incidencias durante el paso de las carretas.
A la romería, en guagua
La recomendación oficial es clara: usar el transporte público. Titsa ha habilitado un servicio especial directo entre el Intercambiador de La Laguna y Tegueste por la Vía de Ronda (TF-13) que operará de 10:00 a 01:30 horas.
Además del servicio directo, se refuerzan las líneas 014, 015, 050, 051, 052 y 057.
Cabe recordar que las líneas 051 y 057 no entrarán en Pedro Álvarez a partir de las 10:00 horas para agilizar el tráfico en la zona.
Punto Violeta en Tegueste
Como parte del compromiso con una fiesta segura, el consistorio instalará un Punto Violeta en la calle Casino.
Este espacio de información y acompañamiento frente a situaciones de acoso estará operativo desde las 15:00 horas del domingo hasta las 01:00 horas del lunes.
Agenda de actos previos
Aunque el domingo es el día central, la actividad no descansa el resto del fin de semana:
- Viernes: Festival Folclórico con Teguaco y Achamán (21:00 horas) y Torneo de Lucha Canaria.
- Sábado: Exposición y bendición de ganado en la Finca Los Zamorano (13:00h) y Ofrenda Popular (21:00h) con exhibición pirotécnica de los barcos.