Ángel Lafuente, experto en comunicación, imparte en la ULL una jornada para “construir personalidad imbatible”

Saber mucho no siempre basta. Hay que saber explicarlo, transmitir confianza, escuchar y ser capaz de defender una idea ante los demás. Bajo esa premisa, el próximo miércoles 21 de octubre, el Aula Magna de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna acogerá una jornada dedicada a una habilidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida profesional: la oratoria.
El protagonista será Ángel Lafuente Zorrilla, comunicador con más de seis décadas de experiencia dedicado a la palabra hablada, vinculado a disciplinas como la Filosofía y la Psicología, con trayectoria en TVE y fundador y presidente del Instituto de Técnicas Verbales. Cartel Tres Asignaturas
La jornada lleva por título Las tres asignaturas siempre pendientes y propone trabajar tres grandes capacidades: construir una “personalidad imbatible”, aprender a hablar con placer escénico y saber dominar el diálogo. Tres herramientas que trascienden la clásica idea de hablar bien en público y alcanzan aspectos como la seguridad personal, la capacidad de persuasión, la escucha o la relación con los demás. Cartel Tres Asignaturas
La oratoria cobra además una especial relevancia en profesiones como la Medicina. La excelencia de un sanitario no depende exclusivamente de sus conocimientos científicos: la manera de explicar un diagnóstico, escuchar a un paciente, transmitir serenidad ante una situación difícil o comunicarse con familiares y compañeros forma también parte de la calidad asistencial. Como resume el lema elegido para el encuentro, “un gran profesional no se define únicamente por lo que sabe, sino también por la esperanza que transmite y por la calidad humana con la que acompaña”. Cartel Tres Asignaturas
El encuentro está organizado por la Sociedad Canaria de Oftalmología, presidida por el doctor Rodrigo Abreu, y la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, cuyo decano es el doctor José Luis Pais.
La sesión se desarrollará de 16.00 a 21.00 horas en el Aula Magna de Ciencias de la Salud, situada en el Edificio de Enfermería de la Facultad de Medicina. Cartel Tres Asignaturas No será necesaria inscripción previa: el acceso se realizará por orden de llegada hasta completar aforo, y las puertas estarán abiertas desde las 15.30 horas.
Los asistentes recibirán, además, un diploma de asistencia con el que podrán solicitar el reconocimiento de 0,25 créditos ECTS como actividad extracurricular, un aliciente añadido para una tarde concebida para aprender algo que rara vez figura entre las grandes asignaturas académicas y que, sin embargo, puede resultar decisivo durante toda una carrera profesional: aprender a comunicar.