La Guardia Civil interviene dos toneladas de fruta tropical ‘prohibida’ en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido dos toneladas de fruta tropical cuya importación está prohibida en Canarias. La mercancía fue localizada en dos furgonetas durante un dispositivo de inspección en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo con la llegada de varios buques comerciales.
Según ha informado la Guardia Civil, la actuación fue desarrollada por agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con funcionarios de Aduanas. El objetivo de estos controles es detectar mercancías que incumplan las restricciones de entrada al Archipiélago.
Dos furgonetas levantaron las sospechas de los agentes
Durante el operativo, los efectivos observaron dos furgonetas cuya carga despertó sospechas sobre su origen y naturaleza.
Ante esta situación, procedieron a realizar una inspección más exhaustiva de los vehículos y de la mercancía que transportaban.
Tras examinar los productos y revisar la documentación correspondiente, los agentes comprobaron que se trataba de dos toneladas de fruta tropical procedente de terceros países, cuya introducción en Canarias no está autorizada.
La Guardia Civil no ha especificado qué variedad de fruta fue intervenida ni los países concretos de procedencia.
La operación concluyó con la incautación de toda la mercancía y la tramitación de expedientes sancionadores por presuntas infracciones de la Ley de Sanidad Vegetal y de la normativa fitosanitaria canaria.
Por qué está prohibida la entrada de determinadas frutas en Canarias
Las restricciones a la importación de determinados productos vegetales tienen como finalidad evitar la introducción de plagas, insectos, hongos y virus que puedan afectar a los cultivos del Archipiélago.
Canarias dispone de una regulación fitosanitaria específica, adaptada a sus características territoriales y agrícolas.
La Orden de 12 de marzo de 1987 establece las normas aplicables a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales en las Islas. Entre sus disposiciones figura la prohibición de introducir determinadas mercancías según su naturaleza y país de origen.
Además, otros productos vegetales están sujetos a controles y requisitos de documentación fitosanitaria antes de que se autorice su entrada.
La Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias desarrolla labores de vigilancia para detectar organismos nocivos y productos vegetales cuya introducción esté prohibida.
La Guardia Civil recuerda las restricciones para proteger los cultivos
La Guardia Civil ha insistido en la importancia de cumplir las prohibiciones y restricciones establecidas para la entrada de productos vegetales en Canarias.
Estas medidas buscan proteger la agricultura canaria, impedir la aparición de plagas procedentes del exterior y evitar perjuicios económicos para los productores locales.
El instituto armado también ha destacado que el cumplimiento de la normativa y la colaboración ciudadana son fundamentales para preservar la sanidad vegetal de las Islas.
La actuación se ha saldado con la intervención de las dos toneladas de fruta y la apertura de los correspondientes procedimientos sancionadores.