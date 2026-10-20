Canarias, pendiente de una DANA: la Aemet amplía los avisos por lluvias

Canarias afronta este martes, 20 de octubre, una nueva jornada de inestabilidad meteorológica, con avisos amarillos por lluvias en La Palma y El Hierro. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la vigilancia en ambas Islas ante la posibilidad de chubascos fuertes, persistentes y acompañados de tormentas, en una situación que podría prolongarse durante los próximos días.
El Gobierno de Canarias ha actualizado la prealerta por lluvias, que desde las 00.00 horas de este martes afecta a El Hierro y La Palma. La decisión, adoptada por la Dirección General de Emergencias, responde a la entrada de una masa de aire húmedo e inestable que dejará precipitaciones irregulares en el Archipiélago.
Aviso amarillo por lluvias en La Palma y El Hierro
La previsión de la Aemet para este martes señala que los fenómenos más significativos se concentrarán en las dos Islas occidentales, donde podrían registrarse chubascos fuertes y persistentes, acompañados de actividad tormentosa.
La Dirección General de Emergencias advierte de que en El Hierro los chubascos podrían intensificarse a partir del mediodía, con acumulaciones importantes en periodos cortos.
En La Palma, las precipitaciones afectarán principalmente a las vertientes sur y este.
El boletín del Gobierno de Canarias recoge como valores de referencia 15 milímetros de precipitación acumulada en una hora y 60 milímetros en 12 horas.
La situación de prealerta se establece en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Qué tiempo hará en el resto de Canarias
La inestabilidad también afectará a otras zonas del Archipiélago, aunque con menor intensidad prevista.
En Tenerife y Gran Canaria, la Aemet anuncia intervalos nubosos que tenderán a cielos cubiertos durante las horas centrales del día en zonas de interior. No se descarta alguna precipitación ocasional en forma de goterón.
Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura comenzarán la jornada con cielos poco nubosos, aunque la nubosidad aumentará progresivamente.
En el resto de las Islas se esperan cielos nubosos y lluvias débiles. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios importantes o experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas apenas variarán.
En las capitales provinciales, los termómetros oscilarán entre los 21 y 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se esperan mínimas de 20 grados y máximas de 25.
El viento soplará del nordeste, flojo en las Islas orientales, y de componente este, moderado, en las occidentales.
Una pequeña DANA podría mantener la inestabilidad durante los próximos días
Por su parte, el meteorólogo de Televisión Canaria Edgar Cedrés ha advertido en su cuenta de X de una situación de inestabilidad asociada a una pequeña DANA (depresión aislada en niveles altos) que podría condicionar el tiempo en Canarias durante los próximos días.
Según su análisis, este martes serán probables los chubascos fuertes y tormentosos en El Hierro y La Palma.
Sin embargo, el escenario podría cambiar el miércoles, cuando las precipitaciones tenderían a reactivarse en el este y sureste del Archipiélago.
Cedrés señala que no se descartan tormentas en el entorno de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa durante esa jornada.
El meteorólogo explica que la evolución de este episodio dependerá de la posición final de la DANA, debido a las particularidades del relieve y la distribución de las Islas.
Además, apunta que entre el jueves y el viernes el sistema tendería a debilitarse o rellenarse sobre Canarias, una situación que podría favorecer la aparición de chubascos fuertes, localizados e irregulares antes del restablecimiento de los vientos alisios.
Se trata, en cualquier caso, de una evolución todavía sujeta a cambios y que deberá seguirse a través de las próximas actualizaciones meteorológicas.