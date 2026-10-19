El Gobierno actualiza la prealerta por lluvias en Canarias ante posibles tormentas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación de prealerta por lluvias en Canarias y ha decidido ampliarla a La Palma a partir de las 00.00 horas de este martes, 20 de octubre, por lo que la medida afectará a las dos islas más occidentales del Archipiélago.
La decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La entrada de una masa de aire húmedo e inestable provocará un ambiente variable, con precipitaciones de distribución irregular que podrán alcanzar especial intensidad en determinados puntos de las islas occidentales.
En concreto, las previsiones contemplan acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en 12 horas, además de la posibilidad de que los chubascos vayan acompañados de tormentas.
El Hierro y La Palma, las islas más afectadas
La situación meteorológica será especialmente adversa en El Hierro, donde se esperan chubascos puntualmente fuertes y persistentes a partir del mediodía del martes.
Estas precipitaciones podrían dejar cantidades significativas de agua en periodos reducidos de tiempo y, en algunos casos, estar acompañadas de actividad tormentosa.
En La Palma, las lluvias afectarán principalmente a las vertientes sur y este de la isla, donde se prevé una mayor incidencia de las precipitaciones.
Por su parte, en el resto de las islas de mayor relieve podrán registrarse lluvias débiles a moderadas, ocasionalmente persistentes, especialmente en las medianías y vertientes del norte y este durante la primera mitad de la jornada.
Durante la tarde tampoco se descartan chubascos ocasionales en las zonas del sur y del interior, favorecidos por la evolución de la nubosidad.
La Aemet prevé más lluvias este martes en Canarias
La actualización de la prealerta llega después de que las lluvias registradas en Canarias durante las últimas 24 horas hayan dejado acumulaciones superiores a los 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos del Archipiélago.
Según los registros de la Aemet, actualizados este lunes a las 10.00 horas, la mayor cantidad de precipitación se ha recogido en Las Mercedes-Llano de los Loros, en La Laguna (Tenerife), con 41,8 litros por metro cuadrado.
También se han registrado cantidades destacadas en Gran Canaria y La Palma, donde varias estaciones meteorológicas han superado los 30 litros por metro cuadrado.
De cara a este martes, la previsión apunta a cielos nubosos en el nordeste de Tenerife e intervalos nubosos en el resto de la isla, con posibilidad de precipitaciones ocasionales durante las horas centrales del día.
En Gran Canaria, el norte y el este presentarán intervalos nubosos que tenderán a cielos cubiertos, mientras que en el interior no se descartan algunas lluvias débiles.
Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura tendrán cielos poco nubosos que evolucionarán a intervalos durante la jornada.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con máximas de hasta 26 grados en Tenerife y mínimas que podrán descender hasta los 14 grados en El Hierro.
El viento soplará de componente norte, entre flojo y moderado, con variaciones a lo largo del día.
Ante esta situación, se recomienda a la población mantenerse informada de las actualizaciones meteorológicas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias, especialmente en las zonas donde puedan producirse precipitaciones intensas.