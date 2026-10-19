Las lluvias dejan más de 40 litros por metro cuadrado en Canarias: estas son las zonas más afectadas, según la Aemet

Las lluvias registradas en Canarias durante las últimas 24 horas han dejado acumulaciones superiores a los 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos del Archipiélago. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la mayor cantidad de precipitación se ha medido en Las Mercedes-Llano de los Loros, en Tenerife, con 41,8 milímetros.
Los registros, actualizados este lunes, 19 de octubre, a las 10.00 horas en Canarias, muestran también cantidades destacadas en Gran Canaria y La Palma, donde varias estaciones meteorológicas han superado los 30 litros por metro cuadrado.
Dónde ha llovido más en Canarias
De acuerdo con los datos de las estaciones automáticas de la Aemet, Las Mercedes-Llano de los Loros, en San Cristóbal de La Laguna, encabeza la clasificación de precipitaciones acumuladas durante las últimas 24 horas, con 41,8 litros por metro cuadrado.
Le sigue Valleseco, en Las Palmas de Gran Canaria, con 37,6 litros. La tercera posición corresponde a la estación de San Andrés y Sauces-Balsa de Adeyahame, en La Palma, donde se han registrado 33 litros.
También destacan los 30,4 litros recogidos en Teror, en Gran Canaria.
En otros puntos de Tenerife también se han registrado cantidades destacadas, como los 12,3 litros de Los Rodeos y los 10 litros de La Victoria de Acentejo.
En Gran Canaria, la estación de la plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria ha contabilizado 13,6 litros por metro cuadrado.
La Aemet mantiene la atención sobre El Hierro
La previsión meteorológica para este lunes contempla la posibilidad de chubascos fuertes y persistentes en El Hierro a partir del mediodía, según la información difundida previamente por la Agencia.
La Isla se encuentra bajo aviso amarillo por precipitaciones ante la evolución de la inestabilidad asociada a la DANA Adam.
Aunque los registros de primera hora sitúan las mayores acumulaciones en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, esta clasificación refleja únicamente la precipitación medida hasta las 10.00 horas.
Por tanto, no permite determinar qué zonas recibirán más lluvia durante el resto de la jornada.
Qué tiempo se espera durante la tarde
La Aemet prevé que las precipitaciones puedan continuar durante este lunes, especialmente en las zonas de interior de las Islas montañosas.
Según la previsión facilitada para esta jornada, la nubosidad tenderá a disminuir en algunas áreas costeras a partir del mediodía, mientras que en el interior aumentará la posibilidad de chubascos ocasionales de tipo goterón.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con máximas previstas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, predominará inicialmente la componente norte, con intensidad moderada, aunque se espera que pierda fuerza a lo largo del día.
Los datos de precipitación podrán variar conforme las estaciones meteorológicas incorporen nuevas mediciones.