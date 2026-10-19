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Salen a practicar pesca submarina en La Gomera y encuentran su embarcación volcada

Los dos afectados tuvieron que permanecer sobre el casco de la barca hasta ser auxiliados por Salvamento Marítimo, que los trasladó a puerto sin heridas.
Salen a practicar pesca submarina en La Gomera y encuentran su embarcación volcada
Los dos afectados tuvieron que permanecer sobre el casco de la barca hasta ser auxiliados por Salvamento, que los trasladó a puerto sin heridas. / Salvamento Marítimo
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Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a dos personas cuya embarcación semirrígida se encontraba volcada en la costa de Punta Majona, al este de La Gomera, después de que sus ocupantes estuvieran practicando pesca submarina en la zona.

Según ha informado el organismo a través de sus redes sociales, los afectados descubrieron al finalizar la actividad que la embarcación había quedado quilla al sol, es decir, completamente volcada y con la parte inferior del casco hacia arriba.

Ante esta situación, ambos se situaron sobre el casco de la barca y solicitaron ayuda a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.

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Aunque ninguno de los dos se encontraba en peligro inmediato, necesitaban asistencia para regresar a puerto.

Salvamento Marítimo movilizó la Salvamar Mizar

Tras recibir el aviso del CECOES 1-1-2, el Centro de Coordinación de Salvamento de Tenerife activó el operativo de asistencia.

El controlador de guardia movilizó la Salvamar Mizar, que se desplazó hasta la costa de Punta Majona para auxiliar a los dos tripulantes.

Una vez en la zona, los efectivos de Salvamento Marítimo rescataron a los afectados y los trasladaron hasta el puerto de San Sebastián de La Gomera.

La embarcación de salvamento llegó a puerto a las 14.36 horas, según confirmó el organismo.

El operativo concluyó sin que se registraran heridos.

Por el momento, no han trascendido las causas que provocaron el vuelco de la embarcación semirrígida mientras sus ocupantes realizaban pesca submarina.

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