Varios bañistas rescatan a un hombre a punto de ahogarse en La Palma

Un hombre de unos 80 años ha sido rescatado del mar con síntomas de ahogamiento de pronóstico grave durante la tarde de este domingo, 18 de octubre, en la playa de Puerto de Tazacorte, en La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo sobre las 17.50 horas, cuando el servicio de emergencias recibió una alerta en la que se informaba de que varios bañistas presentes en la zona habían sacado del agua a una persona que necesitaba asistencia sanitaria.
Ante la gravedad de la situación, el 1-1-2 activó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se desplazó hasta el lugar para atender al afectado.
Trasladado al Hospital General de La Palma
A su llegada, el personal sanitario valoró al hombre, que presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de pronóstico grave en el momento inicial de la asistencia.
Tras recibir atención sanitaria en el lugar, fue trasladado en ambulancia al Hospital General de La Palma.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil acudieron a la playa y colaboraron con los recursos sanitarios en el dispositivo de emergencias.
Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el incidente ni se ha facilitado información posterior sobre la evolución del afectado.