Canarias registra 734 muertes por ahogamiento en los últimos diez años

Canarias ha registrado 39 muertes por ahogamiento en lo que va de 2026, entre ellas las de cinco menores de edad, según los datos difundidos ayer por la plataforma Canarias 1.500 Km de Costa, que advirtió del aumento de los accidentes en espacios acuáticos del Archipiélago, en un acto con motivo hoy del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos.
El presidente de la asociación, Chano Quintana, explicó que además de los fallecimientos se han contabilizado unas 140 personas afectadas por accidentes acuáticos, principalmente en playas.
Según detalló, en los últimos diez años (2015-2025) al menos 734 personas han fallecido por ahogamiento en Canarias -de ellas 13 menores- y unas 2.200 han sufrido algún tipo de incidente en el medio acuático: de ellos 210 eran menores.
El balance de siniestralidad evidenció la urgencia de actuar como un problema de salud pública de primer orden pues el medio acuático canario se cobró 71 vidas en 2023; 72 en 2024 y 69 fallecidos en 2025.
El presidente de la plataforma mostró su especial preocupación por el aumento de víctimas menores de edad. Resulta “especialmente trágico el impacto en los menores”, destacó, pues solo en 2025, 20 niños y niñas sufrieron accidentes acuáticos, costándole la vida a cuatro de ellos, y en lo que llevamos de año ya se han superado las cifras de todo 2025.
“Cuando la víctima de ahogamiento es un menor, en nueve de cada 10 casos se había producido una falta de vigilancia y atención por parte de los adultos a su cargo”, afirmó.
Quintana también recordó el caso reciente de la menor de 12 años fallecida esta semana en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, tras ser arrastrada por una corriente de retorno cuando intentaba auxiliar a otro menor, que pudo ser rescatado y hospitalizado.
El presidente de 1.500 Km de Costa explicó que las corrientes de retorno son una de las principales causas de muerte por ahogamiento y recomendó mantener la calma y dejarse arrastrar mar adentro hasta que termine la corriente, que no mide más de 40-50 metros de largo, y después nadar a izquierda o derecha, en lugar de intentar hacerlo directamente hacia la orilla.
Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó la colaboración con la plataforma y defendió la importancia de impulsar campañas de sensibilización y prevención. Canarias cuenta con 1.500 kilómetros de costa y recibe millones de visitantes, por lo que apeló a extremar la precaución en playas y piscinas.
La sede del Parlamento de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria se iluminaron ayer de azul en recuerdo de las víctimas de ahogamiento con el fin de alertar sobre la primera causa de muerte accidental en las Islas, por encima de los siniestros de tráfico, y la segunda en España.
Campaña preventiva
Para hacer frente a esta realidad, se presentó la campaña de prevención de ahogamientos 2026, encabezada por el spot Tú decides cómo quieres llegar a la orilla y reforzada con 10 nuevos vídeo consejos ocultos.
Este lanzamiento corona una década de trabajo en la que Canarias, 1500 Km de Costa ha logrado formar a más de 27.000 personas en más de 1.000 centros educativos y profesionales.
Paralelamente, el modelo canario de prevención se ha exportado con éxito a nivel internacional a través de hitos destacados. Así, sus 27 cápsulas formativas se difunden en seis idiomas en universidades de 10 países y 70 complejos hoteleros.
Precisamente, y coincidiendo con los datos difundidos por la plataforma, ayer hubo que lamentar otro incidente acuático en Tenerife. En esta ocasión, un hombre de 70 años sufrió un ahogamiento incompleto en la playa de Los Cristianos, en el municipio de Arona. Varias personas presentes en la playa lo sacaron del agua.
El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió y estabilizó a la víctima antes de evacuarlo en una ambulancia medicalizada al hospital de la Candelaria, donde ingreso en estado grave.