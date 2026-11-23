Tegueste ya tiene preparada su programación de Navidad 2026, que comenzará el viernes 4 de diciembre con el encendido del alumbrado festivo y se prolongará hasta el 6 de enero.
El municipio de Tenerife celebrará conciertos, espectáculos infantiles, actividades deportivas y encuentros tradicionales, además de una feria de artesanía y un mercado gastronómico durante el primer fin de semana de diciembre.
El encendido de las luces de Navidad tendrá lugar el 4 de diciembre, a las 20:00 horas, en la plaza de San Marcos, después del recorrido de las agrupaciones musicales de Lo Divino por las calles del municipio.
La programación presentada por el Ayuntamiento incluye propuestas tanto en el casco como en los distintos barrios, con actividades destinadas a familias, vecinos y visitantes.
Feria de Artesanía de Navidad de Tegueste
Uno de los principales atractivos será la VIII Feria de Artesanía de Navidad, que se celebrará del 4 al 6 de diciembre en la plaza de San Marcos, coincidiendo con el VI Mercado Gastro Navidad.
Ambas iniciativas reunirán propuestas relacionadas con la artesanía, la gastronomía y los productos locales, además de actuaciones y actividades complementarias.
La feria tendrá los siguientes horarios:
- Viernes 4 de diciembre: de 17:00 a 21:00 horas.
- Sábado 5 de diciembre: de 10:00 a 20:00 horas.
- Domingo 6 de diciembre: de 10:00 a 18:00 horas.
La inauguración tendrá lugar el viernes 4 y contará con la participación de la Agrupación Folclórica Teguaco, además de la visita de Simba y Nala y distintas actuaciones musicales.
La feria busca ofrecer un espacio de encuentro entre el público y los artesanos, al tiempo que contribuye a promocionar el producto local durante las fechas navideñas.
Encendido de las luces de Navidad en Tegueste
El viernes 4 de diciembre también marcará el comienzo oficial de las celebraciones navideñas en el municipio.
Las agrupaciones de Lo Divino recorrerán las calles de Tegueste interpretando música tradicional, en una jornada que culminará con el encendido del alumbrado a las 20:00 horas en la plaza de San Marcos.
La celebración coincidirá con la apertura de la feria de artesanía y el mercado gastronómico, por lo que las actividades comerciales, culturales y musicales compartirán espacio durante el primer fin de semana del programa.
Fin de Año Infantil, San Silvestre y Cabalgata de Reyes
La programación continuará a lo largo de diciembre con conciertos, encuentros de villancicos, festivales, exposiciones, talleres y espectáculos dirigidos al público familiar.
También habrá propuestas deportivas y celebraciones tradicionales y religiosas organizadas con la participación de asociaciones y colectivos locales.
Entre los acontecimientos anunciados por el Ayuntamiento destacan el Fin de Año Infantil y la San Silvestre Teguestera, aunque el comunicado no especifica las fechas y horarios concretos de estas dos actividades.
Otra de las grandes citas será la Cabalgata de los Reyes Magos, prevista para el martes 5 de enero de 2027.
La programación se extenderá hasta el miércoles 6 de enero, día de Reyes, con distintas celebraciones en el municipio.
Actividades navideñas en los barrios de Tegueste
El Ayuntamiento pretende que las celebraciones se desarrollen más allá del casco, llevando propuestas a diferentes barrios de Tegueste.
El alcalde, Norberto Padilla, ha destacado que la programación combina actividades para distintas edades y cuenta con la colaboración de asociaciones y entidades del municipio.
“La Navidad es un momento para compartir, mantener vivas nuestras tradiciones y disfrutar de todo lo que ofrece Tegueste”, ha señalado.
Por su parte, la concejala de Fiestas, Eladia López, ha explicado que el objetivo es acercar las celebraciones tanto al casco como a los barrios y apoyar iniciativas vinculadas a la artesanía, la gastronomía y el producto local.
El programa se desarrollará entre el 4 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027, con el encendido de las luces, la feria navideña y la Cabalgata de Reyes como algunas de sus principales citas.