La Laguna ya ha dado la bienvenida a la Navidad de 2026. El casco histórico de la ciudad se ha llenado este viernes, 20 de noviembre, de público para presenciar el tradicional encendido de las luces navideñas, que este año ha tenido como escenario principal el entorno de la plaza de La Concepción. La elevada afluencia ha dejado imágenes de calles completamente abarrotadas.
La expectación era máxima desde antes del comienzo del espectáculo, previsto para las 20.00 horas. La zona de La Concepción presentaba una gran concentración de asistentes, mientras numerosos vecinos y visitantes trataban de encontrar un lugar desde el que seguir la celebración.
“Esto es imposible, no puedo ni caminar”, aseguraban algunos testigos a DIARIO DE AVISOS ante la cantidad de personas congregadas en las calles del casco histórico.
El ambiente también se extendió hasta la calle Obispo Rey Redondo, popularmente conocida como La Carrera, donde se instalaron pantallas para facilitar el seguimiento del evento. La celebración contó asimismo con un despliegue de drones.
Más de 3.500 motivos luminosos para la Navidad de La Laguna
El encendido ha permitido estrenar buena parte de la decoración preparada por el Ayuntamiento de La Laguna para las fiestas de este año.
En total, el municipio cuenta con más de 3.500 motivos luminosos LED, distribuidos por diferentes pueblos y barrios, dentro de una campaña presentada bajo el lema La Laguna, tu HOGAR en Navidad.
Una de las principales novedades se encuentra en la calle de La Carrera, donde se han instalado 12 ángeles luminosos gigantes. Cada figura mide cinco metros de ancho y dos de alto e incorpora secuencias de iluminación que permiten crear efectos de movimiento.
Esta vía también estrena seis techos luminosos renovados. Según las estimaciones municipales, la decoración de La Carrera incluye unos siete kilómetros de guirnaldas y alrededor de 80.000 lámparas LED.
Las calles Herradores y San Agustín también presentan nuevas arquerías de inspiración nórdica, con elementos decorativos que pueden apreciarse tanto de día como de noche.
La Concepción, escenario de un encendido multitudinario
El Ayuntamiento decidió trasladar este año el acto principal al entorno de La Concepción, en lugar de mantener la ubicación de anteriores ediciones.
El cambio buscaba disponer de un espacio con mayor capacidad para recibir al público y mejorar las condiciones de seguridad durante la celebración.
Sin embargo, la concentración de asistentes fue especialmente elevada. La zona de La Concepción quedó completamente abarrotada y la afluencia se extendió a las calles próximas.
La programación del acto incluía también un concierto de la cantante canaria Rosana, previsto para después del encendido de las luces.
Para facilitar los desplazamientos, Titsa habilitó una lanzadera gratuita desde las inmediaciones del centro comercial Alcampo hasta el Intercambiador de La Laguna, además de refuerzos en las líneas 014 y 015 entre Santa Cruz y la ciudad universitaria.
La Navidad continúa en los pueblos y barrios de La Laguna
El encendido de este viernes ha sido el punto de partida de una programación que continuará durante los próximos días en diferentes núcleos del municipio.
El sábado 21 de noviembre llegará el turno de Bajamar, a las 19.00 horas, y Punta del Hidalgo, a las 20.00 horas.
El domingo 22 se encenderán las luces de Valle de Guerra, a las 19.00 horas, y Tejina, a las 20.00 horas.
Por último, el lunes 23 de noviembre se celebrarán los encendidos de La Cuesta, a las 19.00 horas, y Taco, a las 20.00 horas.
La siguiente gran cita del calendario será La Noche en Blanco de La Laguna, prevista para el sábado 28 de noviembre, con actividades culturales, comerciales y musicales en distintos espacios de la ciudad.
Este año, el Ayuntamiento ha separado ambas celebraciones para distribuir la programación en dos fines de semana y favorecer la actividad comercial y hostelera del municipio.