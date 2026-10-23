Una Casa del Terror abrirá sus puertas en Tegueste por Halloween: solo serán cinco horas

Una Casa del Terror abrirá sus puertas en Tegueste el próximo viernes, 30 de octubre, con motivo de la celebración de Halloween. La actividad, que se prolongará durante cinco horas, será uno de los principales atractivos de la programación del Día de Ánimas organizada por el Ayuntamiento, que también incluirá cine, talleres y propuestas infantiles.
La Casa del Terror se instalará en la sala y el patio de la Casa Prebendado Pacheco, en pleno casco del municipio, y podrá visitarse desde las 18.30 hasta las 23.30 horas.
La iniciativa forma parte de una jornada de ocio y dinamización impulsada por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Tegueste, con la colaboración de Desarrollo Local y el respaldo del Cabildo de Tenerife, a través de los Programas Juveniles 2026.
Halloween en Tegueste: actividades y horarios
Además de la Casa del Terror, el Ayuntamiento ha preparado diferentes actividades dirigidas especialmente al público infantil y juvenil, que se desarrollarán en varios espacios del casco.
Frente al Ayuntamiento de Tegueste se celebrarán talleres terroríficos, actividades de dinamización y sesiones de pintacaras. Estas propuestas comenzarán a las 18.00 horas y se prolongarán hasta las 23.30 horas. Por su parte, la Plaza de San Marcos acogerá una programación de cine para todos los públicos entre las 19.00 y las 23.30 horas.
De esta manera, vecinos y visitantes podrán recorrer distintos puntos del casco y participar en una celebración que combina actividades relacionadas con Halloween y propuestas de entretenimiento familiar.
Una jornada para disfrutar en familia
La programación fue presentada este miércoles en un acto que contó con la participación del alcalde de Tegueste, Norberto Padilla; la concejala de Juventud, Elena Perdomo; el consejero de Juventud y Formación del Cabildo de Tenerife, Serafín Mesa, y representantes de la Corporación municipal.
El alcalde destacó la importancia de impulsar iniciativas que fomenten la participación ciudadana y creen espacios de encuentro para jóvenes y familias. “Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por crear espacios de encuentro y participación para nuestros vecinos y vecinas, especialmente para los jóvenes y las familias”, señaló Padilla, quien agradeció la colaboración del Cabildo y de las áreas municipales implicadas.
Por su parte, la concejala de Juventud, Elena Perdomo, explicó que el objetivo es ofrecer alternativas de ocio adaptadas a diferentes edades. “Hemos querido preparar una programación atractiva para niños, niñas y jóvenes, con actividades para disfrutar y compartir en familia y con amigos”, afirmó.
Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Tegueste busca dinamizar las calles del municipio durante la celebración del Día de Ánimas, combinando tradición, entretenimiento y actividades para todas las edades.