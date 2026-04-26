El Ayuntamiento lo confirma: 15.000 personas celebran la Romería de Tegueste

La Villa de Tegueste acogió este domingo la LVIII Romería en honor a San Marcos Evangelista, una de las principales manifestaciones festivas del municipio y un referente de las tradiciones populares de Canarias. La jornada se consolidó como una de las citas más significativas del calendario festivo.
Nadie faltó a la LVIII romería en honor a San Marcos Evangelista, ya que más de 15.000 personas, según las estimaciones de la Policía local de la Villa, Protección Civil y Guardia Civil, acudieron a Tegueste a disfrutar de esta inigualable celebración.
La programación dio comienzo a las 11:30 horas con la Solemne Eucaristía. Tras la celebración religiosa, tuvo lugar la procesión de la imagen de San Marcos Evangelista, tras ella, toda la comitiva, que estuvo encabezada por el alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; junto con los miembros de la Corporación local, autoridades y dirigentes políticos.
La romería contó con la participación de carretas, barcos, carros, la danza de las flores, ganado y agrupaciones folclóricas del Archipiélago.
El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, subrayó que la jornada “ha vuelto a evidenciar el vínculo de la ciudadanía con nuestras tradiciones, así como el respeto y la implicación colectiva en la preservación de nuestro patrimonio cultural”.
Asimismo, destacó que “la romería constituye una expresión viva de identidad, en la que confluyen la devoción, la cultura popular y la cohesión social de la vecindad”.
Una romería que aguarda la identidad canaria
En esta edición participaron 26 carretas, 5 carros y 4 barcos. Todos ellos constituyen una muestra representativa del trabajo comunitario y del compromiso colectivo con la conservación de las tradiciones, reflejando el esfuerzo, la creatividad y la dedicación que caracterizan a esta celebración.
Los participantes en la LVIII Romería en honor a San Marcos Evangelista fueron las carretas: Pedro Álvarez, Las Canteras, El Mocán, El Gamonal, Los Binchenis, Colegio Teófilo Pérez,, Imidahuem, La Gorgolana, Teguazo, La Canocha, Los Currillos, Tesegue, Achineche, Chinija, La Golisma, El Garabato, Isizo, Escuela La Padilla, San Luis, El Portezuelo, El Naciente, Tagoror, La Posma, Beñesmen, El Molinillo y La Comarca. También estuvieron los carros: El Murgaño, La Pedrera, El Cantillo El Molino, La Padilla.
Todos ellos acompañados de los barcos de Tegueste, Pedro álvarez, San Luis y el Socorro, la danza de las flores y la música folclórica, volvieron a dar vida al recorrido romero reforzando el carácter identitario de la celebración.
Seguridad y convivencia ejemplares
La LVIII Romería de San Marcos contó con un dispositivo especial de seguridad y emergencias integrado por más de 200 efectivos, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y Policía Canaria, entre otros, lo que permitió el correcto desarrollo de la jornada y garantizó la seguridad de todas las personas participantes y asistentes. Este operativo se desplegó a lo largo de todo el recorrido romero, reforzando la coordinación entre los distintos servicios implicados.
Desde el Ayuntamiento de Tegueste se ha agradecido la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencia, así como del voluntariado, Protección Civil y personal sanitario, cuya implicación y profesionalidad resultaron fundamentales para el buen desarrollo de la celebración.
Próxima cita: Día del Carretero
Mañana, lunes 27 de abril, Tegueste seguirá celebrando el tradicional Día del Carretero. A partir de las 12:00 horas en la calle La Audiencia, se situarán las carretas participantes en la romería para el disfrute visual del público, poniendo en valor el trabajo artesanal y la pasión de quienes mantienen viva esta costumbre única en Canarias.