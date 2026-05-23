Los vecinos piden reconvertir la extinta cofradía de pescadores de San Andrés en museo de la pesca

La asociación de vecinos El Pescador de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, quiere recuperar la antigua cofradía de pescadores de San Andrés, ubicada en la playa de Las Teresitas, para reconvertirla a un gran museo de la pesca, en el que poder mantener con vida el estrecho vínculo y tradición de sus habitantes con el mar.
La entidad vecinal ha anunciado que enviará un escrito a la Dirección General de Costas y al Ayuntamiento capitalino con la propuesta, con el objetivo de que se transforme la actual infraestructura, hoy abandonada y casi en ruinas, en un centro cultural con identidad para que “al menos, quede el recuerdo de lo que fue San Andrés: un pueblo de pescadores”.
La cofradía de San Andrés fue disuelta por la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias en julio de 2025, un cierre, unido después al del restaurante, que se amparó en la progresiva disminución de la actividad pesquera, las deudas contraídas por la entidad, y la reducción de los pescadores, ya que los mínimos se fijaban en ocho cofrades para que pudiera continuar abierta después de más de 40 años de historia.
Cabe recordar que durante años, la entidad pesquera arrastró importantes deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, lo que derivó en el cese de la actividad de su lonja y, posteriormente, de su popular restaurante.
Este hecho, unido a las trabas administrativas respecto a la propiedad del suelo en el que ubica la extinta cofradía de pescadores, ya que pertenece al dominio público de Costas, ha imposibilitado hasta la fecha la salvación de una edificación que hoy se encuentra condenada al olvido, pues el Ayuntamiento ha afirmado que “no tiene competencia” en el inmueble.
Sin competencias
La concejala del distrito de Anaga, Gladis de León, recordó en un pleno celebrado en diciembre, a instancias de una moción del PSOE sobre el futuro uso de la cofradía de pescadores, que la concesión de la playa Las Teresitas, otorgada en 1966 por el Ministerio al Ayuntamiento, contempla solo competencias municipales en los diques, la lámina de agua, la línea de costas de arena y el muro de contención con los viales, pero no la edificación.
Además, apuntó que el dique donde se sitúa la edificación estaba dentro del ámbito de la Autoridad Portuaria, hasta su desafectación para uso portuario, pasando a ser titularidad del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Costas. Pese a ello, De León añadió que el Consistorio está “preocupado” por la situación del inmueble, por lo que se ha enviado un expediente al Ministerio y a Costas del Gobierno de Canarias para que se busque una solución.
En dicho pleno, el concejal socialista, Florentino Guzmán, hizo hincapié en que la edificación se encuentra en un limbo jurídico, lo que ha derivado un estado de total abandono e inseguridad a una infraestructura a pie de playa que presenta graves daños estructurales causados por la cercanía al mar y la falta de mantenimiento.