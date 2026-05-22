Confirmado por Puertos de Tenerife: el buque “más hermoso del mundo” ya está en Tenerife y se puede visitar hasta el lunes

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, recibió en el Ayuntamiento al comandante del buque escuela de la Marina Militar italiana “Amerigo Vespucci”, Nicasio Falica, equivalente en Italia al histórico comandante español Juan Sebastián Elcano, con motivo de la escala que el patrullero está realizando en el puerto de la capital tinerfeña, tras una larga ausencia de algo más de 50 años.
El encuentro institucional, en el que también estuvo presente el vicecónsul de Italia en Canarias, Gianluca Capelli Bigazzi, sirvió para estrechar los lazos de cooperación y cordialidad entre la ciudad y la Armada italiana, en el marco de las habituales escalas internacionales que convierten a Santa Cruz en un punto estratégico de referencia en el Atlántico.
Vinculación marítima y dinamismo económico
Durante la recepción, el alcalde dio la bienvenida a la tripulación y destacó “la histórica vinculación de Santa Cruz de Tenerife con el mar y con las marinas internacionales que visitan nuestro puerto, contribuyendo además al dinamismo económico, social y cultural de la ciudad”. Bermúdez señaló que “siempre es un honor recibir en nuestra capital a representantes de países amigos y, especialmente, a embarcaciones que forman parte de una larga tradición naval europea y mediterránea”.
El regidor municipal puso en valor además “el prestigio y la importancia estratégica de la Marina Militar italiana”, al tiempo que agradeció “la elección de Santa Cruz de Tenerife como escala en esta travesía”. “Nuestra ciudad mantiene una profunda vocación atlántica y portuaria, y este tipo de visitas refuerzan el papel de Santa Cruz como enclave internacional abierto al mundo y al intercambio entre culturas”, añadió.
Almuerzo oficial a bordo del ‘Amerigo Vespucci’
Tras la visita protocolaria al Ayuntamiento, y compatiblemente con la agenda institucional, el comandante del buque, Nicasio Falica, trasladó al alcalde una invitación para visitar el patrullero y compartir un almuerzo oficial a bordo junto a representantes de la tripulación.
Así es el imponente buque escuela italiano
El patrullero “Amerigo Vespucci” cuenta con una tripulación formada por 264 personas, cifra que se eleva a 425 cuando se incorporan alumnos en fase de formación. El buque, perteneciente a la Marina Militar italiana, tiene un desplazamiento de 4.150 toneladas a plena carga, una eslora de 100 metros y capacidad para alcanzar una velocidad máxima de 12 nudos.
La histórica embarcación de la Marina Militar Italiana permanecerá en el puerto hasta el próximo 26 de mayo, ofreciendo además jornadas de puertas abiertas para que el público pueda conocerlo.
Horarios de visitas:
- 22/05 | 16:00 – 18:30
- 23/05 | 14:00 – 17:30
- 24/05 | 14:00 – 18:30
- 25/05 | 10:00 – 12:00 y 14:00 – 18:30